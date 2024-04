Az olaszországi Fabriano városában megrendezett projekt Európa leghíresebb akvarellrendezvényei közé tartozik, amely nemcsak az említett workshopokat foglalja magába, hanem egy kiállítást is, amit az akvarellfestészetben a legrangosabbak közt tartanak számon. A workshopban való részvételre és a kiállításon történő megjelenésre pályázni kellett, Vajdainé Mikó Judit a lehetőséget a Balaton illata című képével nyerte el, amit így értelemszerűen be is mutatnak Olaszországban. A zalai festő azt mondja, ezzel eddig legnagyobb sikerét könyvelheti el.

- A kreatív tevékenységek már gyermekkoromtól az életem részét képezték, ám rajzot, festészetet képzőművészeti iskolában nem tanultam – mondja önmagáról Vajdainé Mikó Judit. – Az akvarellbe körülbelül öt éve szerettem bele, miután többféle festészeti technikával megismerkedtem. Szeretem a realista ábrázolásmódot, az akvarellfestészeten belül többféle stílusban is alkotok.

A pályázaton kiválasztott Balaton illata című festmény

Fotó: Gyuricza Ferenc

A letenyei képzőművészt 2022-ben kérte fel Szikszai Sándor, a Magyar Akvarell Szövetség elnöke, hogy csatlakozzon az alkotói csoporthoz. Ez új lehetőségeket nyitott meg számára, többek közt így jutott tudomására az olaszországi workshop, illetve az ahhoz kapcsolódó kiállítás is, amelyre ő is benyújtotta pályázatát. Nagy örömére kiválasztották Balaton illata című festményét, így az 16 további magyarországi akvarellfestő alkotásával együtt szerepelhet az április 26-án nyíló eseményen.

– A Fabriano in Acqurarello a papírgyártás fellegvárában kerül megrendezésre, ahol 1200 óta készítenek merített akvarellpapírokat – folytatta Vajdainé Mikó Judit. – A rendezvény két helyszínen zajlik, a négynapos, élő bemutatókkal, prezentációkkal és közös utcai festéssel egybekötött konferencia a történelmi Bologna belváros főterén lesz, a három hónapig nyitva tartó kiállításnak pedig a fabrianoi papírmúzeum ad helyet. A 2024-es bemutatkozásra több mint 1800 pályázat érkezett be. Az esemény érdekessége még, hogy a képeket most először nemcsak Fabrianóban mutatják be, hanem az ottani tárlat bezárását követően a teljes kiállítási anyag Amerikába, Texasba utazik egy háromnapos Fort Worth-i bemutatkozásra.