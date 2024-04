A szerző a bemutatón elmondta, hogy prof. dr. Balázs Géza nyelvész lendvai előadása adta az inspirációt a verseskötethez, melyet a magyar abc 40 betűjéről tartott.

– Ezzel a 40 betűvel alkotjuk meg magyar kultúránkat, lehetőségeinket, életünket, s mivel nemzetiségi sorsban élő költő vagyok a határon túl, úgy gondoltam, megpróbálkozom a gyermekversekkel – beszélt első verseskötetének megszületéséről Zágorec-Csuka Judit. – Megpályáztam a Nemzeti Kulturális Alapnál egy alkotói ösztöndíjat, s 10 hónapig dolgoztam a kiadványon, 150 verset írtam, illetve elolvastam klasszikus és kortárs költők gyerekverseit, szakirodalmat, hogy megtaláljam azokat a témákat, amelyek a gyerekek számára érdekesek. Rájöttem, hogy az kell, hogy ne legyen a vers allegorikus, szimbólumokkal teli, hanem konkrét témákat válasszunk, például állatokról, növényekről, az iskoláról, a családról. Minden gyerekversnek van története, a búzavirág, az egér, a macska, a tavasz virágai emberi tulajdonságokat kaptak, megelevenedtek és kommunikálnak saját környezetükben egymással. Emellett saját gyermekkorom emlékeit is felelevenítettem.

Hozzátette, hogy a kötet egyik erőssége, hogy megelevenedik benne a muravidéki táj is. A Vándorének című költemény például bejárja a környékbeli településeket, és távolabbra is kitekint egészen Nagykanizsáig. Emellett a kisiskolások a betűk tanulásánál is jól hasznosíthatják a kiadványt.

Zágorec-Csuka Judit első verseskötetét írta gyerekeknek. A kiadványt csütörtökön Lentiben a köyvtárban mutatta be a költészet napi rendezvényen

Fotó: Korosa Titanilla

Zágorec-Csuka Judit azt is elmondta, hogy megszerette ezt a fajta alkotási folyamatot. Erre a válogatásra azért is szükség van, hogy ezt a műfajt tovább tudja vinni a Muravidéken, ahol hiány van gyerekversekből.

A kötethez kitűnő illusztrációkat készített Orbán Péter muravidéki grafikus, a képi anyag teszi teljessé kötetet, s nyújt több szempontú élményt. Orbán Péter az elmondottakat azzal egészítette ki, hogy a fiatalabb, de az idősebb korosztály tagjai is igénylik a képi kiegészítést az olvasottak mellé. A rajzok készítésekor próbált kiemelkedő motívumokat, tárgyakat, szituációkat választani. A rajzoknál nincsenek hátterek, csak a lényeg jelenik meg, törekedett az egyszerűségre és a jól felismerhetőségre.

A kötetbe 80 vers került be, a rendezvényre meghívott gyerekek ezek közül többet is felolvastak.