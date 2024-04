A beruházásról a helyszínen tartottak tájékoztatót hétfőn. Az önkormányzat 2021-ben a környezeti és energiahatékonysági operatív programban nyert támogatást a város víziközműveinek hatékonyságnövelő fejlesztésére. Számos beruházás már megvalósult, az utolsó elem a Bocskai utcai rekonstrukció.

A városrészen korábban út- és járdafelújítások is történtek, emlékeztetett rá Balaicz Zoltán polgármester. Most pedig a Zalavíz Zrt. beruházásban kezdődött el az elöregedett gerincvezeték kiváltása 185 méter hosszban, tette hozzá.

Káldi Dávid, a térség önkormányzati képviselője arra hívta fel figyelmet, hogy a munkálatok érintik a Toldi utcát is, mert több ottani ingatlanról a Bocskai utcai csatorna gyűjti össze a szennyvizet, gravitációsan, illetve átemelővel. Ez utóbbi megoldás a felújítás eredményeként megszűnik, ami üzembiztos és energiát nem igénylő működést tesz lehetővé. Az eddig használatos, négy évtizedes, azbesztcement csöves rendszerre egyébként is már folyamatosan érkezett panasz a lakosság részéről.

Az összesen 12 ingatlant érintő, bruttó 36,2 millió forintba kerülő csatornarekonstrukció után az utcák burkolatát nyomvonalasan állítják helyre, és mivel további, közművet érintő munkálatot terveznek, csak azt követi majd a burkolat felújítása, mégpedig az utca teljes szélességében, emelte ki Káldi Dávid.