A beruházásról hétfőn a helyszínen tartottak tájékoztatót. Hasonló összetett fejlesztés mostanában nem volt a térségben, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester a munkálatok kapcsán. A Kikelet utca kiszélesítése mellett vízi közműveket cseréltek, a mostani egyirányúsítás pedig biztonságossá teszi a közlekedést, emelte ki.

A megnövekedett forgalom miatt már korábban is át kellett építeni a jánkai utakat, csomópontokat, idézte fel Galbavy Zoltán, a térség önkormányzati képviselője. A Bartók Béla és a Jánkahegyi utcát összekötő Kikelet utca átépítésének elképzelése már húsz évvel ezelőtt megszületett, a tervek 2021-ben készültek el, de csak most sikerült előteremteni rá a fedezetet. A domboldalba mélyített rézsűben 84 méter hosszban új nyomvonal épül – mellette lépcsős járdával, közvilágítással –, így a két forgalmi irány elkülönül. Új lesz a csapadékcsatorna is a Kovács Károly városépítő programban finanszírozott, bruttó 122,5 millió forintos beruházás eredményeként.

Galbavy Zoltán és Balaicz Zoltán a tájékoztatón, a háttérben az új nyomvonal

Fotó: A szerző