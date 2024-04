A segítségnyújtás sérült, veszélyben lévő embernek nem jó cselekedet, hanem kötelesség. Aki ilyenkor továbblép, mondván, nem ő okozta a bajt, és nem is tudja, mit kell tenni, az felelősségre vonható. Ezzel nem a fenyegetés a célom, csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy emberek vagyunk, és ezzel jár az az elvárás is, hogy ember módjára viselkedjünk. Ezért minden elismerés megilleti azokat, akik nem sajnálnak időt, fáradságot, hogy megtanulják az elsősegélynyújtás, az életmentés alapjait. Ha ezt fiatalon kezdik el, biztosak lehetünk abban, rájuk később is számíthatnak embertársaik a bajban. Ezért lenne jó, ha ezeket az ismereteket beépítenék a tanmenetbe, akár más tárgyak „kárára” is, de mindannyiunk hasznára.