Az elmúlt 10 évben elért jelentősebb eredményekről Dancs István, az egyesület elnöke számolt be. A 47 fős alapító taglétszám közel duplájára nőtt, velük a helyi közrend és közbiztonság védelme érdekében évente átlagosan 3 ezer óra közterületi járőrszolgálatot láttak el. "Védjük a környezetünket, ne csak a tulajdonunkat" jelszóval minden tavasszal szemétszedéssel egybekötött környezetvédelmi napot szerveztek, közösségteremtő szándékkal vidám családi napokat valamint bortúrákat tartottak, az utóbbi - lévén, hogy a tagság többsége szőlősgazda - 2016-tól elmaradhatatlan szezonkezdő programmá nőtte ki magát. 2017-től a polgárőr egyesület vette át Besenyő - Öreghegy kápolnájánál a Péter-Pál búcsú lebonyolítását, a délelőtti szentmise után délután kulturális rendezvénnyel és búcsúi bállal várták a résztvevőket. Önkéntes adományoknak és a városi önkormányzat támogatásának köszönhetően a közelmúltban fejeződött be a kápolna tetőszerkezetének felújítása. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kirándulások során jártak többek között Güssingben, Doronakon, Lendván, a szlovén Jeruzalemi Borvidéken, Grazban, Bécsben, idehaza a villányi és a Balaton-felvidéki borvidéken tanulmányozták a modern szőlészetet, Cserfő-hegyen a pálinkakészítést, meglátogatták a Balaton és a Kis-Balaton jelesebb helyeit - az idei évre is megrendelték már az autóbuszt - az úti célt a tagság dönti majd el.

Az elmúlt 10 év munkájáról Dancs István elnök számolt be. A képen mellette jobbról dr. Andor László, Gecse Péter és Borsos József, balról Kerkai László és Varga Erika

Fotó: Fincza Zsuzsa

A környezetvédő szakemberek maroknyi csapatát segítve az Alsóerdő és Aranyoslap közötti forgalmas út mentén 2018-től minden tavasszal (az idén is) megépítették, majd le is bontották a békaterelő fóliakerítést, a munkába bevonták a gálafejhegyi polgárőröket is. Kivették részüket a déli-határvédelmi szolgálatból is, az egyesület 6 tagja 4 alkalommal összesen 888 óra szolgálatot teljesített a migrációs mélységi védelmi feladatok ellátásában. Az egyesület elnöke külön kiemelte Kiss Ernő és Simon Anita teljesítményét, akik 4, illetve 3 alkalommal is elvállalták a nehéz, embert próbáló feladatot. Nem titkoltan a fiatalok megnyerése, számukra a polgárőr munka vonzóvá tétele érdekében 7 középiskolával kötöttek együttműködési megállapodást, aminek eredményeképpen az egyesület tapasztalt tagjainak gardírozásával eddig 16 diák teljesítette az 50 órás közösségi szolgálatot.

Az egyesület legnagyobb fegyvertényének a kápolna mellett az Öreghegyi Közösségi Tér kialakítása nevezhető. Ennek érdekében 6 különböző gazdától megszerezték birtokuk kápolna melletti térre felérő "csücskének" a tulajdonjogát, s az így kialakított, a Földhivatalban hivatalosan bejegyzett, jelenleg 1100 négyzetméteres földterületen a városi önkormányzat és a vármegyei polgárőr szövetség támogatásával, s nem utolsó sorban az egyesület tagságának és pártolóinak több száz órás kétkezi társadalmi munkájával 2 év alatt felépítették a közösségi célokat szolgáló épületet, amelyet tavaly júniusban avattak fel.

Takács Bernadett Gecse Pétertől és Dancs Istvántól vehette át a kitüntető Szent László plakettet. Az asztalnál: Varga Erika, Kerkai László és dr. Andor László

Fotó: Fincza Zsuzsa

Munkájuk elismerését fémjelzi, hogy az Országos Polgárőr Szövetség már 2017-ben az "Év Polgárőr Egyesülete" címmel tüntette ki a közösséget, 2023-ban pedig megkapták a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát. Az "Év polgárőre" kitüntetéssel az öreghegyiek közül ezidáig Sebestyén Lajos és Farkas Vilmos büszkélkedhet, a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát 1, az ezüstöt 2, a bronz fokozatát 3 öreghegyi polgárőr vehette eddig át. Az idei közgyűlésen Balázs Lászlóné, Farkas Zsuzsanna, Gosztolai Sándor, Somogyi László, Takács Bernadett és Varga Erika munkáját a ZVMPSZ Szent László Emlékplakett elismerésben részesítette. A jeles alkalomból az egyesület vezetésétől a 88 igazolvánnyal rendelkező és több mint 70 pártoló tag személyre szóló emléktárgyat, üveg plakettet kapott.

Dr. Andor László alezredes, zalaegerszegi rendőrkapitány kitüntető Emléklappal köszönte meg az egyesület tevékenységét, hangsúlyozva, hogy a bűnügyi helyzet kedvező alakulásában, a 10 év alatt a vagyon elleni bűncselekmények több mint 50 százalékos csökkenésében, a közterületeken elkövetett garázdaság hasonló arányú visszaszorulásában jelentős szerepe volt a polgárőrök bűnmegelőző munkájának - az elismerő dokumentumot Dancs István vette át. A dicsérő szavakhoz csatlakozott Gecse Péter is, aki az öreghegyi polgárőrök közösségépítő és értékteremtő munkáját alpolgármesterként és a városrészi önkormányzat vezetőjeként is példaértékűnek nevezte.

A tisztújítás során az egyesület tagsága elnöknek továbbra is Dancs Istvánt választotta meg, elnökhelyettesként Borsos József, titkárként Kerkai László kapott újra bizalmat. Az új elnökség továbbra is Varga Erikát bízta meg a szolgálatvezetői feladatok ellátásával.

Az idei terveket Borsos József körvonalazta, amelyben a márciusi borút, az áprilisi szemétszedési akció mellett új programként hagyományteremtő szándékkal megrendezik a déli városrészek: Besenyő, Botfa és Páterdomb civil szervezeteinek

vidám csapatépítő tréningjét az Öreghegyi Közösségi Téren.