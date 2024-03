– Az egészségügyi szűrővizsgálatokra mindig is nagy hangsúlyt fektettünk, hiszen azt valljuk, hogy a betegség időbeni felismerése a legfontosabb feladata az egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel foglalkozó szakmának – mondta Kánya Szilvia. – Éppen ezért a népegészségügyi szűrések és a betegklubok, mozgásprogramok mellett idén március elejétől elindítottuk irodánkban a Boka-Kar Index szűrővizsgálatot, mely az artériás rendszer szűrővizsgálata. Ennek célja az, hogy időben felismerhetővé váljanak a szív- és érrendszeri betegségek, hiszen jelenleg is a halálozási statisztikát a keringési betegségek által előforduló halálozás vezeti és ezt követik a daganatos megbetegedések.

A Boka-Kar index vizsgálat a szív- és érrendszeri vizsgálatok közül a legkönnyebben alkalmazható vizsgálatok egyike – tudtuk meg –, ami a perifériás érszűkület felfedezésének módszere. A kóros Boka-Kar index érték összefügg a kardiovaszkuláris kimenetelű halálozással, ezért érdemes ezt a vizsgálatot elvégeztetni. Fokozottan jelentkeznek a kockázati tényezők az időseknél, dohányosoknál, a cukorbetegeknél és magas vérnyomás esetén.

– Rengetegen jelentkeztek erre a szűrésre, aminek nagyon örülünk – szólt a tapasztalatokról is Kánya Szilvia. – Jelenleg 500 főt regisztráltunk a vizsgálatra és a terveink szerint Lenti járás lakosságának mintegy négyötödét tudjuk megvizsgálni 2024-ben. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy az átlagéletkor a szűréseken megjelentek esetében javuló tendenciát mutat, tehát egyre több aktív korú is jelentkezik vizsgálatra. Ez annak is köszönhető, hogy megkerestünk munkahelyeket és felajánlottuk annak a lehetőségét, hogy a dolgozók részére szervezünk szűrési napokat, ahol több vizsgálatot is egy napon le tudunk bonyolítani. Nagyon sok esetben találkozunk magas vérnyomás betegséggel. Sok esetben szűrtünk ki kóros értékeket, így összességében elmondható, hogy nem hiábavaló a munkánk. Nyilván egy szűrés elvégzése nem hoz eredményt, ha a megfelelő betegutak nincsenek kiépítve, ezért minden szűrés esetében szakorvoshoz irányítjuk a megjelenteket, amennyiben ez indokolt.

A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet és az egészségfejlesztési iroda Facebook-oldalán folyamatosan megtalálhatók az információk a szűrésekről. Ezen kívül szórólapokon tájékoztatják a lakosságot. Az iroda telefonon is elérhető, kedd kivételével, akkor a szűrések miatt nem tudnak hívásokat fogadni.

A Boka-Kar index vizsgálatok mellett a rendelőintézetben van lehetőség továbbá tüdőszűrésre, csontsűrűség mérésre, nőgyógyászati kenetvételre, emlő vizsgálatra és bőrgyógyászati anyajegyszűrésre is.