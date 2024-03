A hagyományokhoz híven a három fotóriporter - Katona Tibor, Pezzetta Umberto és Seres Péter – egy évet felölelő munkái mellett a Zalaegerszegi Sajtfotó Pályázatra érkezett képekből a szakmai zsűri válogatott. Természetesen idén is gazdára találtak a díjak, különdíjak. A sokak által várt rendezvényen Balaicz Zoltán polgármester mondott köszöntőt, a kiállítást Gombos Zsófia képzőművész, a zsűri tagja ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Egy polgármester, városvezető feladata az, hogy a város egységét fejezze ki, az egész közösséget kell képviselnie, azt kell nézni, ami összeköt és nem szétválaszt. Ugyanezt képviselik a kiállításon látható alkotások, s talán ezért is olyan népszerű a zalaegerszegi sajtófotó kiállítás.

A résztvevőket ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester.

Új helyszínen, a zalaegerszegi Gönczi Galériában a 14. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás

Fotó: Szakony Attila

Idén a felnőtt kategóriában jelentősen megnőtt a nevezők száma, a tavalyi 22-höz képest idén 34-en mérettették meg fotóikat, ezzel párhuzamosan jelentősen több kép is érkezett. Ez pedig arra adott alkalmat, hogy még nagyobb teret kaptak a pályázati képek, tájékoztatott Seres Péter ötletgazda, szervező. Az ifjúsági kategóriában most kevesebb pályázat érkezett. A zsűri tagjai idén is Benkő Sándor, Ohr Tibor és Varga György voltak, hozzájuk csatlakozott Gombos Zsófia zalaegerszegi képzőművész.