Ebben volt segítségünkre Makai Felícia, aki tíz éve foglalkozik műkörömépítéssel, de kéz- és lábápoló szakmát is szerzett. Nem mellesleg több szépségversenyen szerepelt már sikerrel. Vagyis pontosan tudja, miként lehet finoman és ízlésesen díszíteni a körmöket.

– Az idei a természetes körmök éve, végre – mosolygott Felícia. – Egy halvány barackos árnyalat lett az év színe, amit a vendégeim is üdvözöltek, sokan kedvelik a natúr színeket. Az úgynevezett babyboomer az utóbbi évek egyik legnépszerűbb körömfestési módja. Ez tulajdonképpen a francia köröm (a köröm végére húzott hófehér ív) által ihletett körömfestési módszer annyi különbséggel, hogy a köröm tövétől induló szín nem különül el erőteljesen, hanem tökéletesen eldolgozott színátmenetet alakítunk ki a hófehér körömvégekig. Ezek a lenövés szempontjából is ideálisak, tovább ápolnak tűnik a kéz, praktikus.

Makai Felícia modellmunkákat is vállalt, ezért pontosan tudja, milyen elvárásai vannak a fotósoknak.

Az úgynevezett babyboomer az utóbbi évek egyik legnépszerűbb körömfestési módja

Fotó: Szakony Attila

– Soha ne essenek túlzásba, tehát ne legyen túlságosan színes, harsány, kihívó és a hosszúságra is érdemes ügyelni – tanácsolta. – A szépségverseny-fotózásokon ezekre érdemes figyelni, hiszen egy rosszul megválasztott szín, forma és méret nem ízléses. Inkább olyan visszafogott árnyalatú körmöt válasszanak, ami az utcai ruhás, a bikinis és a kisestélyis szetthez is tökéletesen passzol. Ilyenkor egyszerűen ápolt kezekre van szükség, egyfajta finom nőiességre, ami összhangba kerül a jelentkező hölgy kisugárzásával. A helyükben az előbb említett fajtákból választanék, esetleg izgalmasabbá tenném egy leheletnyi krómporral. A földszínek halvány hidegebb vagy melegebb árnyalataival jó döntést hoznak a lányok. Ezeket jól lehet díszíteni akár kövekkel is, ám ebben az esetben is a kevesebb több elv mentén gondolkodjanak. Mindenképpen kerüljék a pirosat, a kéket, a zöldet és a sárgát. Hosszúságban lehet valamivel hosszabb, mint a saját köröm, de ne legyen túlságosan hegyes.

Kiemelte: a normál köröm az ujjbegyig ér, maximum 5 milliméterrel lehet "túllógni", de centiméterekkel semmiképp, hiszen az már ízléstelen egy ilyen fotózáson.

A sok jó tanácsot remélhetőleg a jelentkezők is felhasználják és tanulhatnak belőlük. A Tündérszépek 2024-es versenyre jelentkező 18 és 35 év közötti hölgyekre továbbra is számítunk, nevezzenek ITT, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Zala szépségei Fejér, valamint Veszprém vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul, a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul.