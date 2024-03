Változatlan csapattal indul a választásnak Zalaegerszegen a Fidesz-KDNP

A Fidesz-KDNP pártszövetség a megyeszékhelyen az eddigi önkormányzati képviselőket indítja a 13 hét múlva megtartandó választáson. Ezt sajtótájékoztatón jelentették be a Fidesz Kosztolányi utcai irodájában. Támogatásukra az aláírások gyűjtését április 20-án kezdik és május közepéig tervezik lebonyolítani. A következő öt hétben minden körzetben tartanak lakossági fórumokat, és minden támogatóval igyekeznek személyesen, telefonon kapcsolatba kerülni, hangzott el. Ahogy Balaicz Zoltán polgármester és egyben polgármesterjelölt fogalmazott, az elmúlt öt év a válságokról, azok kezeléséről szólt. Ilyen környezetben a biztonságot, az állandóságot kell képviselni. Ennek jegyében született a döntés arról, hogy újra megméreti magát mind a 12 körzet képviselője, akinek munkájáról polgármesterként elégedetten nyilatkozott. Olyan lokálpatrióta csapat tagjai, akik egy irányban húznak, és mentesek a közéletet mérgező személyeskedéstől, emelte ki.

A legnagyobb adózókat köszöntötték Zalaegerszegen

A Zalaegerszegen legtöbb helyi iparűzési adót fizető 25 vállalkozás képviselőit köszöntötték a város dísztermében. Ezek a vállalkozások, a legnagyobb adózók töltik be a legfontosabb szerepet a város életében, és nemcsak a befizetett adójuk, hanem a széles körű társadalmi szerepvállalásuk alapján is, fogalmazott beszédében Balaicz Zoltán polgármester. 2022-ben a helyi iparűzési adóból 5,3 milliárd folyt be a város kasszájába, ebből a legnagyobb adózók 2,9 milliárd forinttal, azaz 55 százalékkal járultak hozzá. Balaicz Zoltán évértékelő prezentációjában kitért rá, hogy a változások, a bizonytalanság állandóvá vált. A nehézségek dacára a gazdaság fejlődése nem torpant meg. Olyan ökoszisztéma jött létre, ahol jelen van és összekapcsolódik a termelés, a kutatás-fejlesztés, az innováció, a szakképzés, az egyetemi oktatás, valamint a szolgáltatások. Az évértékelőt követően a város elismerő oklevelét nyújtotta át Balaicz Zoltán polgármester a 25 cég képviselőjének. Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért díjat kapott a West Hungary Kft. és a EuropTec Kft., a Sport Mecénása díjat a Trió Egerszeg Kft.-nek ítélte oda a közgyűlés.

Múzeumi Műhelykonferencia Nagykanizsán a házi pálinkafőzésről

Szakmai nappal egybekötött műhelykonferenciát tartott a nagykanizsai Thúry György Múzeum. A téma ezúttal a házi pálinkafőzés kultúrája volt, mely kutatásba a zalai múzeumok is bekapcsolódtak. A program keretében a házi pálinkafőzéssel és fogyasztással kapcsolatos néprajzi-történeti előadásokat hallhattak az érdeklődők, illetőleg a kanizsai múzeum Pálinkás emlékek című kamarakiállításán felvonultatott régi eszközöket és tárgyakat is szemügyre vehették a vendégek. A konferencia résztvevőit dr. Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója köszöntötte, aki hangsúlyozta: a pálinkafőzés egykor elsősorban őszi-téli tevékenység volt, melynek jellegzetes tárgyi emlékeit a Balatoni Múzeum néprajzi gyűjteménye őrzi, ám egy pályázatnak köszönhetően zalai múzeumok is bekapcsolódhattak a programba. A szakmai előadások sorát Kunics Zsuzsa, a Thúry György Múzeum muzeológusa kezdte, aki a kanizsai szeszfőzés történetét foglalta össze. Gyanó Szilvia, a Thúry György Múzeum néprajzosa a házi pálinkafőzés kutatásának nehézségeit ecsetelte. Ezt követően Gazdag Attila, a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület képviseletében szólt a törvényes házi pálinkafőzésről, illetve ismertette az egyesület versenyeken elért eredményeit.

Új támogatási formákról is szó esett a keszthelyi húsmarha-tenyésztési tanácskozáson

Idehaza csökken a húsmarhák létszáma, de van remény, hiszen hamarosan újabb támogatási forma jelenik meg, s ez akár ismét fellendülést hozhat. Ez is elhangzott a Keszthelyen rendezett húsmarhatenyésztési tanácskozáson, amelynek a MATE Georgikon campusa adott otthont.

Dr. Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének (MÁSZ) ügyvezető igazgatója nyitóelőadásában főként finanszírozási kérdésekről szólt, ismertetve: idén az agrártárca 1,3 milliárd forintot szán tenyésztésszervezési feladatokra, s bár korábban volt példa ennek ellenkezőjére, 2024-ben ezt az összeget menet közben sem emelik. Dr. Wagenhoffer Zsombor felhívta a figyelmet: idén májusban kell beadni a húsmarha állatjóléti támogatást igénylő pályázatokat. Erre 10 milliárd forintos keret áll majd rendelkezésre, bár a szövetség számításai szerint ennek majdnem a duplájára is lenne igény.