Az után kereste fel szerkesztőségünket zalaegerszegi olvasónk, hogy abban a Mikes Kelemen utcai társasházban, ahol él, a közgyűlés a lakásokban lévő vízmérőórák (mellékmérők) lecseréléséről döntött. Gallai József azon ellenvetése, hogy erre semmi szükség, nem talált meghallgatásra. Véleménye szerint a döntés a tájékozatlanság miatt született meg, hogy ennél rosszindulatúbb feltételezésbe ne bocsátkozzon, ugyanis neki a csere decemberben 14 ezer forintjába került, tehát valakinek megérte ezzel foglalkozni.

A jelenlegi szabályozás szerint a vízellátási rendszerbe bekapcsolt felhasználási hely egy darab fő-, úgynevezett bekötési vízmérővel rendelkezik. A bekötési vízmérő a víziközmű-hálózat részét képezi, ami az állam vagy az adott szolgáltató tulajdona. A szolgáltató pedig köteles a bekötési vízmérőket saját költségén nyolcévenként hitelesíttetni vagy hitelesítettre cserélni. A mellékmérők hitelessége is nyolc év, azaz a társasházi lakásokban felszerelt órák is ennyi ideig tekinthetők pontosnak.

A vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint amennyiben a mérő hitelessége lejárt és a mérőcseréről a mellékmérő tulajdonosa nem gondoskodott időben, a mellékszolgáltatási szerződés, amely a számlázás alapjául szolgál, megszűnik. Ez esetben el kell végeztetni a lejárt hitelességű mellékmérők cseréjét és hitelesíttetését, és kérni kell a lakás-mellékvízmérők újbóli számlázásba vételét a mellékszolgáltatási szerződés ismételt megkötésével.

Ez a csere azonban nem kötelező abban az esetben, ha szolgáltatói szerződés a társasházi közösséggel köttetett meg, és nem közvetlenül a végső fogyasztóval, a lakástulajdonossal áll fenn ez a kapcsolat. Az esetben, ha a lakóközösség úgy találja, hogy a költségek a mellékmérők adatai alapján gond nélkül megoszthatók a fogyasztók között, mert például semmi nem utal kirívó eltérésre, és nincs az elszámoláson vita, akkor a mellékmérők kellő pontosságú leolvasásával a költségmegosztás működhet, nem szükséges a mellékmérők cseréje nyolcévente. Természetesen, amennyiben a mellékmérőkön leolvasott, majd összegzett fogyasztás, valamint a főmérő által mutatott érték nagy eltérést mutat, akkor indokolt lehet a beavatkozás. Röviden: ha nem jön ki a mellékmérők összegzéséből a főmérőn látható érték: az csőtörésre, rossz órára, esetleg csalásra utalhat.

Ebből következően nem szükséges 8 évente a mellékmérők cseréje, és ilyen értelmű választ adott érdeklődésünkre a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, Arnhoffer András is, aki közölte, csak a főmérő, illetve az általuk szolgáltatóként átvett mérőóra tartozik hozzájuk. Ezek hitelességéről, cseréjéről a cég gondoskodik, tehát a közösségek esetében a mellékmérők cseréje a lakók, fogyasztók döntésén múlik. A LÉSZ Kft. által Zalaegerszegen kezelt hétszáznál több önkormányzati tulajdonú társasházi lakásban sem cserélik nyolcévente a víz mellékmérőóráit, tudtuk meg az önkormányzati cég ügyvezetőjétől, Pais Kornéltól.

Nos, a Mikes Kelemen utcai ház közössége másként döntött, vállalva ennek anyagi következményeit. Ehhez természetesen joguk volt.