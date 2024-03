Szerinte Edisonnal kezdődött a kialvatlanság, amely hatással van munkánkra, de sportbeli teljesítményünkre is. A zalaegerszegi szakember a Balatonfüredi Kézilabda Akadémián épp az utóbbit, az alvás minősége és a sportteljesítmény közötti összefüggéseket vizsgálta.

- A Balatonfüredi Kézilabda Akadémia felkérésére nyolchetes alvásprogramot csináltunk a vezetésemmel. Az utánpótláskorú sportolók alvási szokásait mértük fel, a gyógytornászok és a humánkineziológusok pedig fizikai teljesítőképességüket vizsgálták. A kapott eredményeket egy kutatásban összegezzük. Azt már most látjuk, hogy a programban résztvevő sportolók alvásminősége jelentősen javult. Visszajelzéseik alapján jobb lett a hangulatuk. Nemcsak jobban alszanak, de a kipihentség miatt jobban is teljesítenek az edzéseken. Érdekes megállapítás volt, hogy ebben a nyolc hétben harmadannyi sérülés történt, mint az előző év ugyanezen időszakában. Ez persze lehet teljesen véletlen egybeesés. Ha azt nézzük, hogy a kialvatlanság rontja a koncentrációképességet, akkor viszont összefüggés is lehet közte.

- Miből állt az alvásprogram és hányan vettek részt benne?

- Az alvásprogramban 62, korosztályukat tekintve 14 és 22 év közötti fiatal vett részt. Egyrészt relaxációs, meditációs és stresszcsökkentő tréningből állt, s szintén csoportosan zajlott az alváshigiénés tanácsadás, amelyen azt tanulták meg, hogyan változtathatnak alvási szokásaikon annak érdekében, hogy jobban aludjanak. Mivel ők kollégisták, a fényterápiás kezelés pedig úgy zajlott, hogy napfénylámpák mellett reggeliztek a kollégiumban. Örömömre szolgált, hogy mindnyájan együttműködtek, ami persze nem is volt kérdés, hiszen élsportolónak készülnek. Korábban a leány kosárlabda-utánpótlással foglalkozó Soproni Darazsak Sportakadémia is felkért egy egynapos alvásprogramra. Tartottam előadást az edzőknek, a sportolóknak az előadás mellett alváshigiénés tanácsadást is, illetve elalvást segítő technikákat is tanultunk a gyerekekkel. Úgy tűnik, az élsportban felfedezték, hogy ha javítják a sportolók alvásminőségét, akkor nő a teljesítményük. A Balatonfüredi Kézilabda Akadémián valóban így gondolják ezt. A tervek szerint minden ősszel és tavasszal csinálni fogunk egy négyhetes alvásprogramot.

- Régóta praktizál. Hogyan látja, tényleg egyre rosszabb az emberek alvásminősége?

- Ez így van, de nem most kezdődött, hanem Edisonnal, amikor felfedezte a villanykörtét, a magyar Bródy Imre meg tömegcikket fejlesztett belőle. Amióta fel tudjuk kapcsolni a villanyt, azóta két órával kevesebbet alszunk. Ehhez jött még a tévé, majd a számítógép és az okos eszközök felfedezése. De tekintsünk kicsit vissza a régmúltra. 2016-ban publikáltak egy cikket arról, hogy a középkor végén teljesen megváltoztak az alvási szokások. Előtte ugyanis két részletben aludtak az emberek. Lefeküdtek este 8-9 körül, felébredtek éjfél felé, 2-3 órán át ébren voltak, majd újból elaludtak. Ilyenkor a gazdák ránéztek az állatokra, a szerelmesek szexuális életet éltek, a papok és a filozófusok filozofáltak, a gyerekek meg játszottak. Egy angol történész középkori bírósági feljegyzésekben fedezte fel a kétfázisú alvást, ezekben azt írták: a bűncselekmény az első és a második alvás között történt. Nemcsak az angol, de például az olasz bírósági jegyzőkönyvekben is találtak hasonló megállapításokat.

- Mi változtatott ezen a szokáson? Mióta alusszuk végig éjszakát?

- Állítólag az iparosodás változtatott ezen, hiszen reggel 6-ra be kellett érni a gyárba. Az emberek feltehetően emiatt alakították át úgy alvási szokásaikat, hogy este lefekszenek és megpróbálják végigaludni az éjszakát. Egyébként sokan jönnek olyan problémával hozzám, hogy este 9-től 11-ig alszanak, utána megébrednek. Ha igaz, hogy őseink évszázadokon keresztül két részletben aludtak éjszaka, akkor lehet, hogy ez nem is alvászavar. Persze a probléma ennél sokkal árnyaltabb, mert a jelen emberét a frontoktól kezdve, a műszakos munkarenden, illetve a valamennyi munkakörre jellemző nagy leterheltségen át sok minden gátolja a nyugodt alvásban. Negatívan befolyásolja hangulatunkat, teljesítményünket, ha nem tudunk eleget pihenni. Ha az alvászavart az alvás és az ébrenlét ciklusok felborulása okozza, fényterápiával, illetve melatoninpótlással tudunk segíteni. Az alváshigiénés tanácsadás mellett más esetekben többek között relaxációs és stresszcsökkentő tréning, mindfulness alapú kognitív terápia, traumafeldolgozás jöhet szóba. Segít az elalvásban az agyhullámokkal irányított videojáték (neurofeedback tréning) is. Ha jól akarunk aludni, mi magunk is sokat tehetünk. A tervezett elalvási idő előtt legalább egy órával hagyjunk fel minden zavaró tevékenységgel. Engedjük, hogy szervezetünk lecsillapodjon és az alvásra hangolódjon.