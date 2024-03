Tódor Szabolcs, Búcsúszentlászló plébánosa lapunknak elmondta, ”kezdődik a szezon, ilyenkor egyre több motor jelenik meg az utakon”, s a tavasz az agrármunkák startja is egyben, ezért tették hagyománnyá ezt az alkalmat, amelyre, mint kiderült: komoly igény van.

Sokan érzik szükségét annak, hogy áldással és védelemmel közlekedjenek. Képünkön Tódor Szabolcs a tavalyi úrnapi körmeneten

Fotó: Péter B. Árpád

– A motorozás sokak kedves hobbija, de komoly veszélyeket hordoz. Már tavaly is 150-160-an jöttek el szerte Zala vármegyéből, mert szükségét érezték annak, hogy áldással és védelemmel közlekedjenek. Ez a biztonságukat szolgálja, hogy mindig épségben érjenek el céljukhoz – fogalmazott Tódor Szabolcs.

Ilyenkor a mezőgazdasági gépeket is megáldják Búcsúszentlászlón, hiszen egyre több a munka a földeken, s azokhoz ezzel is Isten segítségét kérik a gazdák – már előretekintve, a jó termés reményében is.

A plébániához tartozó majdnem tucatnyi település közül ezen a vasárnapon csak Nagykapornakon és Búcsúszentlászlón mutatnak be szentmisét, tudatta Tódor Szabolcs, hozzátéve: a személyautókat, motorokat később, hagyományosan július 25-én, Szent Kristóf ünnepén, illetve az ahhoz közel eső vasárnapon áldják meg, az utasok s vándorok védőszentjének tiszteletére.