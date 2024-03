A vaskoslevelű bőrlevél minden bizonnyal az egyik legszívósabb évelő, mely ideális talajtakaró szerepet tölthet be akár a kert egy árnyékos pontján is, írja szerkesztőségünknek küldött elektronikus levelében a nagykanizsai Császár Jánosné. Ez a faj Északnyugat-Kínából és Szibériából származik, de már régóta elterjedt az európai kertekben is.

Fotó: Császár Jánosné