A számokat ismertetve elmondta, hogy 2022-ben a helyi iparűzési adóból 5,3 milliárd folyt be a város kasszájába, ebből a legnagyobb adózók, azaz a sorban elöl álló 25 cég 2,9 milliárd forinttal, azaz 55 százalékkal részesedett.

A legtöbb iparűzési adót fizető zalaegerszegi cégek, azaz a legnagyobb adózók képviselői Balaicz Zoltán polgármesterrel

Fotó: Seres Péter

Nőtt a legnagyobb adózók befizetése

Az elmúlt esztendőben 7,5 milliárd forintra nőtt Zalaegerszeg iparűzési adóbevétele, amelyből 3,7 milliárd forinttal részesedett az adósorrend első 25 szereplője, azaz tavaly 50 százalékot ők fizettek be. Ez azt is jelenti, hogy a kis- és középvállalkozások már nagyobb mértékben részesedtek e közteherből, de az élen álló 25 cég befizetése is nőtt, mégpedig tavaly 27 százalékkal több iparűzési adót róttak le a legnagyobb adózók 2022-höz képest.

Balaicz Zoltán évértékelő prezentációjában kitért rá, hogy a változások, a bizonytalanság állandóvá vált. A nehézségek dacára a gazdaság fejlődése nem torpant meg. Olyan ökoszisztéma jött létre, ahol jelen van és összekapcsolódik a termelés, a kutatás-fejlesztés, az innováció, a szakképzés, az egyetemi oktatás, valamint a szolgáltatások.

Emellett a város is dinamikusan fejlődik, egyebek mellett a megújuló intézmények, az új épületek és közösségi létesítmények, az átalakuló közlekedési infrastruktúra, a felújított, illetve átépített közterületek, valamint a közművek rekonstrukciója jelzi ezt a folyamatot.

Elismerő oklevelek

Az évértékelőt követően a város elismerő oklevelét nyújtotta át Balaicz Zoltán polgármester a 25 cég képviselőjének. Ezek névsor szerint:

3B Hungaria Kft., ADA Nova Kft., AQ Anton Kft., Edelmann Hungary Packaging Zrt., EuropTec Kft., Flextronics International Kft., Forest Hungary Kft., Ganzeg Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft., Helsa Konfekcióipari Kft., MBH Bank Nyrt., MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., ODBE Kft., OTP Faktoring Zrt., OTP Bank Nyrt., Pylon 94 Kft., Rheinmetall Hungary Zrt., Schneider Electric Zrt., Spar Magyarország Kereskedelmi Kft., Szerencsejáték Zrt., West Hungary Textil Kft., ZÁÉV Zrt., ZALACO Zrt., Zala-Müllex Kft., Zalavíz Zrt..



Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért díjat kapott a West Hungary Kft. Az 1994-ban alapított vállalkozás használt ruhák kereskedelmével foglalkozik. Az elismerést Szalay Csaba és Lahocsinszky Tibor ügyvezető vette át. Ugyanezt a díjat érdemelte ki a EuropTec Kft., amely 30 éve működik a városban, precíziós megmunkálás a fő profiljuk. A díjat Belső Gábor ügyvezető vette át. A Sport Mecénása díjat a Trió Egerszeg Kft.-nek ítélte oda a közgyűlés. A cég 2013 óta támogatja a tájékozódási futósportot a városban. A díjat Simon Zoltán ügyvezető igazgató vette át. Az elismerésekkel járó díjként Szényi Zoltán zalaegerszegi festőművész három alkotását, Téli fények, Téli hangulat, illetve Vízparton című művét vehették át a kitüntettek.