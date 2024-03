Ez már a 13. alkalom volt, amit az egyik legismertebb zalaegerszegi gyűjtő, Göncz Tamás szervezett, s mint mondja, biztosan lesz folytatása a sorozatnak. A nyári időszakot leszámítva havonta egy-egy alkalommal gyűlnek össze a zenebarátok, hogy elbeszélgessenek kedvenc irányzataikról, előadóikról, s közben át is nézzék egymás gyűjteményét.

– A lemezbörze az a hely, ahol néhány óra alatt a lehető legtöbb zenekar vagy énekes neve, illetve album címe hangzik el – mondta viccesen. – Az az érdekes, hogy mindannyiunknak más a favoritja, mégsem vitázunk egymással, inkább javaslatokat teszünk a másiknak, hogy melyik, általa kevésbé ismert zenét hallgassa meg. Közben persze gazdát is cserélnek az albumok, ezért kicsit olyan is ez a rendezvény, mint egy bolhapiac.

Göncz Tamás azt is hozzátette, ezúttal is a rockzenei albumok iránt mutatkozott a legnagyobb kereslet, a rendezvény iránt érdeklődők többsége pedig már visszajáró vendég, de azért mindig akadnak újonnan betérők is. Ezúttal Kőrös Tamás személyében Kecskemétről érkezett a legtávolabbi vendég, az ötvenes éveiben járó férfi az ottani börzék szervezője.

– Másodszor vagyok Zalaegerszegen, most azért jöttem, mert innen Sopronba megyek majd tovább, ahol másnap tartják a börzét – mondta. – Nekem az a tapasztalatom, hogy a havi gyakoriság kicsit sok, mi félévente tartunk egy-egy börzét, így azok iránt értelemszerűen nagyobb is az érdeklődés.

A kecskeméti gyűjtő hozzáteszi: ezúttal azokat a vinyl albumait hozta el, amelyektől már szabadulni szeretne. Elsősorban rock és metal műfajú előadók albumait kínálta eladásra, cserére, köztük sok különlegességet.

– A nemzetközi előadók közül talán az AC/DC, a hazaiak közül pedig az EDDA az, amelynek az albumait minden egyes börzén keresik, ezek jó eséllyel bármikor gazdát cserélhetnek – folytatta Kőrös Tamás. – A kevésbé ismert előadók lemezeit vagy a speciális kiadványokat viszont csak azok a zenekedvelők választják, akiknek valóban széles ismereteik vannak. Őszintén szólva, még engem is meglepett, hogy itt, Zalaegerszegen el tudtam adni a kanadai Triumph zenekar gitárosának, Rik Emmettnek egyik szólóalbumát.