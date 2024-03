A Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány, a Zalakarosi Polgárőr Egyesület és az Országos Polgárőr Szövetség motoros tagozata közös rendezvényén a biztonságos közlekedés elsajátítására nevelték azokat, akik frissen vagy néhány éve szerezték meg a legfeljebb 50 köbcentis segédmotoros kerékpárra (moped, robogó) a jogosítványt.

– Kötelességünk a megszerzett tudást, amivel mi felnőttek rendelkezünk továbbadni a tinédzsereknek – mondta Kovács Zoltán, a Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke. – Ha már egy fiatalhoz eljut az üzenetünk, akkor nyert ügyünk van. Viszont talán többekhez is, hiszen közel tíz fiatal vállalta a gyakorlatok elvégzését. Lényeges, hogy azokkal a motorokkal végeztük el a tréninget, amikkel a közlekedésben részt vesznek. Bóják között szlalompályát teljesítettek, a fék és gáz reakcióra is rávilágítottunk. Minden olyan szituációra, amivel a forgalomban találkozhatnak és az itt tanultak talán rögzülnek, s ha kell azonnal támaszkodhatnak rá. Emellett kitölthettek egy közlekedési tesztet, valamint a szintén lényeges elsősegélynyújtási ismeretekkel is gazdagodhattak.