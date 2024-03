A foglalkozásokat heti egy alkalommal tartják a település természetházában, olykor a szomszédos község, Muraszemenye kosárfonóival közösen. Ennek praktikus is okai vannak, például az, hogy utóbbi faluban csak az elmúlt év második felében indították el a szakkört, a nagyobb gyakorlattal rendelkező kerkaszentkirályiak így szükség esetén segítséget tudnak nyújtani számukra.

- A Nemzeti Művelődési Intézet településenként öt fő számára nyújt támogatást az alapanyagok beszerzéséhez és a szakköri tevékenységeknél használt eszközök megvásárlásához – magyarázta Völgyi Éva Csilla, aki közművelődési szakemberként mindkét település szakköri vezetését ellátja. – A jelentkezők száma azonban mind Kerkaszentkirályon, mind Muraszemenyén meghaladta ez a létszámot, így a települések önkormányzatai is hozzájárulnak a finanszírozáshoz.

Völgyi Éva Csilla szerint a szakköri tevékenységek igen hasznosak, hiszen amellett, hogy a résztvevők alkotó tevékenységet végeznek, a foglalkozásoknak köszönhetően nagyszerű közösségek alakultak ki a településeken. A csoportvezető szerint az sem elhanyagolható szempont, hogy vannak, akiknek a kézművesség jelenti a kimozdulást a mindennapok monotonitásából, ezért a tagok valóban szívesen vesznek részt a foglakozásokon, ahol a munka mellett arra is lehetőség nyílik, hogy elbeszélgessenek egymással, kitárgyalják az aktuális közéleti témákat.

- A kosárfonás mellett mindkét településen vannak más tevékenységek is – folytatta Völgyi Éva Csilla. – Kerkaszentkirályon szintén a Nemzeti Művelődési Intézet szakköri programja keretében működik egy szövőcsoportunk, valamint van egy intézettől független, még 2017-ben indult hímzőcsoportunk és egy kisebb létszámmal működő mandalakészítő csapatunk is. Muraszemenyén pedig a kosárfonás mellett gyöngyfűzés a másik tevékenység. A Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált szakkörök húsz-húsz foglalkozást tartanak, amelyek befejeztével kiállítást is szervezünk az elkészült tárgyakból.