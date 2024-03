– Gyermekes családok és iskolások érkeztek a kézműves foglalkozásra, amelyen egyrészt húsvéti ajtókopogtatót készíthettek egy alapra színes papírtojások felragasztásával – mondta el Kocsisné Sipos Rozália, az Apáczai Csere János Tagkönyvtár részlegvezetője. – Örömünkre szolgált, hogy nem csak anyukák, de szép számmal apukák is elkísérték gyermekeiket. Kellett is a segítségük a Lego építőkockákból egy forgó szerkezet elkészítéséhez. Ez közrefogta a főtt tojást, amit forgatás közben filctollal színeztek ki a gyerekek. Nagyon élvezték. Nagy sikert aratott a tojáskeresés is. A könyvtár előtti udvaron a fűbe, fák és bokrok alá elrejtett matricával díszített főtt tojásokat, illetve a papírtojásokat együtt keresték a gyerekek a szüleikkel. A megtalált tojásokat hazavihették, vagy becserélhették csokitojásra.

Már a húsvétra készültek az Apáczai tagkönyvtár kézműves foglalkozásán

Fotó: Antal Lívia

Nagy sikert aratott a program, amelyen 55-en vettek részt. Az alkalomra már húsvéti hangulat várta az érdeklődőket a tagkönyvtárban az aranyeső- és barkaágakból készített tojásfákkal. Most is vendégül látták őket, ezúttal zsíros és körözöttes kenyérrel. Az ünnepek előtt lesz még egy program, a húsvéti játszóház, amit már az Apáczai Csere János Művelődési Központ rendez meg március 23-án, szombaton.