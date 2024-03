Mint azt Cseresnyés Péter elmondta: politikusként és választópolgárként is azt tudja mondani, hogy nehéz eligazodni az ellenzéki pártok éppen aktuális színezetén. Az álcázás nagymesterei ők, viszont Gyurcsány Ferenc hataloméhsége ezúttal is lerántotta róluk a leplet.

– Az ő céljuk kizárólag a hatalomszerzés és a politikai térnyerés – szögezte le Cseresnyés Péter. – Bármit megtesznek azért, hogy pozícióba kerüljenek, és onnantól teljesen kizsigereljék az adott települést és az ott élőket, mint ahogy az Budapesten is történt. Igen, ez történne Nagykanizsán is.

A képviselő szerint: a Gyurcsány által vezetett tömörülés bármilyen nemű sikere egyet jelentene a bizonytalansággal, a leépüléssel, a kiszolgáltatottsággal és a hamissággal. Az ország, úgy a Kanizsaiak érdeke is, hogy ezek az emberek a döntéshozói pozícióktól távol maradjanak. A június kilencedikei választásokkal azonban úgy érzik a dollárbaloldal éllovasai és az őket szponzoráló külföldi érdekkörök, hogy most lehetőségük nyílhat irányításuk alá vonni az önkormányzatokat.

– Mindezektől eddig is sikeresen megvédtük az országot – hangsúlyozta Cseresnyés Péter. – Ezúttal is arra biztatok mindenkit, hogy a választásokon nyilvánítsa ki véleményét és tegye az ikszet olyan polgármester- és olyan képviselőjelöltek mellé, akik a fejlődés zálogai és képesek a közéletbe nyugalmat teremteni és nem mint a helyi baloldal, amely eddig is csak zavart keltett, vagy éppen akadályozta a munkát. Az önkormányzati választásokat követően, többséggel erősebben fogjuk tudni a Kanizsaiak érdekeit érvényesíteni.