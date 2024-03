„… A Kossuth-díj amúgy eddig is vallott értékrendjét erősíti meg benne: próbáljunk úgy európaiak lenni, hogy közben megmaradunk magyarnak. A zalaegerszegi alkotó éppen tegnap töltötte be 80. életévét, tehát nem csak a megtisztelő kitüntetés kínál okot némi összegzésre. – Nem sok 80 éves embert ismerek, akit mindenki „csak” Jancsinak hív… - Amikor hazajöttem a főiskoláról, a kályhagyárba kerültem, édesapám volt ott a műszaki vezető. Én meg a diplomás mindenes – kezd múltidézésbe a friss Kossuth-díjas keramikusművész. – Őt nagy Jancsinak hívták, engem meg kis Jancsinak. Azóta a „kis” lekopott, és eltelt pár évtized, de soha fel sem merült, hogy ezt a megszólítást „művész úrra” kellene cserélnem. Lehet, hogy ósdi szemlélet, de szerintem a művész is legyen legalább 80 százalékában ember. A maradék húsz meg úgyis a műterem magányában zajlik. – Melyek azok a munkák, amelyek a legkarakteresebb súlypontokat jelzik pályáján? - Az első természetesen az 1959-ben készült rikoltó kakas. Ekkor építettem első ízben kerámiaszobrot korongozott gömbökből, kúpokból, csövekből. Éreztem, hogy a gyökereimre, a népi fazekasságra alapozva kellene kialakítanom a saját plasztikai világomat. Később továbbfejlesztettem a módszert, s a korongon megszülető, letisztult forgástestek félmetszeteiből domborműveket építettem. Az első ilyen a harkányfürői dombormű, Az ördögszántotta hegy legendája volt, aztán jött az egerszegi fedett uszoda fríze, a megyei kórház Gyógyítás című reliefje, s még sorolhatnám. Az 1976-os Műcsarnok-beli kiállításomon már szépen kirajzolódott ez a tudatosan vállalt koncepció.” (részlet a Zalai Hírlap, 2014. március 17-ei lapszámából)

Még ebben az évben, 2014. november 17-én a Vigadó dísztermében vehette át Németh János a Nemzet Művésze díjat. A hír kapcsán a művész beszámolt arról is, hogy október 9-én megtartotta székfoglaló előadását a Magyar Művészeti Akadémián, így immár rendes tagnak minősül. Előadásában saját ars poeticáját, művészi világát elemezte.

Képgalériánkban Katona Tibor és Pezzetta Umberto 2014-ben készült fotóival köszöntjük a 90 éves Németh Jánost. Boldog születésnapot!