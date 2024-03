A rendezvényt megelőzően sajtótájékoztatón beszéltek az illetékesek a témával kapcsolatban.

Sabján Krisztián, a szervező NAK Zala vármegyei elnöke azzal kezdte, hogy országosan közel 70 fórumot tartanak az agrárpolitikáról. Kiemelt téma, mely a gazdálkodók jövőjéről is szól. Az agrárkamara tudást és megoldásokat igyekszik átadni számukra, nagy segítség ebben, hogy öt fővel bővült a falugazdászok száma, így a vármegyében 6 irodában 23 szakemberhez fordulhatnak.

Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy Dél-Zalában a mezőgazdaság szinte minden ága jelen van, így a kertészet, a szántóföldi művelés, a gyümölcstermesztés, az állattenyésztés. Az itteni gazdák eredményes munkát tudnak végezni és az innováció is megjelenik. Olyan ültetvényes termelés folyik például Nagyrécsén, ami nyugati technológiát is felhasznál, példát mutatva másoknak, hogyan lehet hatékonyabb földhasználatot elérni, ami jó megélhetést is biztosít.

Süle Katalin, a NAK általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke, a MAGOSZ alelnöke elmondta, Zalában kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy mindig adjanak valami új lehetőséget, információkat a gazdálkodóknak, hogyan tudnak elmozdulni jelenlegi pozíciójukból, ami most kiemelt cél. Mint mondta: az elmúlt évek külpolitikai történései olyan válaszreakciókat követelnek a zalai gazdáktól is, melyek a megszokott gazdálkodási módok újítását teszik szükségessé.

Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy 69 vidékfejlesztési pályázati felhívást hirdetnek meg idén 5500 milliárd forint értékben, melyek célja az agrárium megújítása az ágazati igények kielégítésével.

Végül Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke a kormány agrárpolitikájáról szólt és hangsúlyozta, hogy Magyarországon a gazdákról döntés nélkülük nem születik.

Mint mondta: Európában tüntetéshullám van az ágazatban, Németországban azért tüntetnek a gazdák, mert megvonták tőlük a gázolaj jövedéki adó visszatérítés összegét. Eközben a magyar kormány a rendelkezésre álló forrás mértékéig megemelte a visszatérítés mértékét és fenntartja azt. További példaként említette, hogy Magyarországon kívül minden uniós tagállamban fizetnek földadót a gazdák, valamint a kutak ügyét is rendezték egyebek mellett.

Arról is szólt, hogy változásra lenne szükség az unióban: a gazdák azt várják el, hogy az ukrán termékek beáramlását állítsák le, mert tönkretették az unió piacait, s azonos feltételeket követelnek meg minden esetben az unió területére beérkezett agrár alapanyagok és feldolgozott élelmiszeripari termékek esetében. De erről hallani sem akarnak az illetékes uniós vezetők, mi több, meghosszabbították újabb egy évre az ukrán termékek vámmentességét, Magyarország viszont lezárta a határt 23 érintett termék esetében.