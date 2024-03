A jelenleg nyolc taggal működő együttes eredetileg három évvel ezelőtt szerette volna a jubileumi koncertjét megtartani, ám a sors közbeszólt, hiszen az alapító Cselényi József Attila – aki egyben a zenekar vezetője is – egészségügyi problémái miatt akkor nem tudtak színpadra állni. A végül idén megrendezett jubileumi koncert ezért a „33 év” címet kapta.

- Friss diplomás zenetanárként 1990-ben kerültem Letenyére, s a művelődési ház akkori igazgatója, Tóth Oszkár kért fel arra, hogy hozzak létre egy citerazenekart – mondta Cselényi József Attila. – A településen már korábban is működött citeraegyüttes, először annak a volt tagjait kerestem meg, majd az évek során folyamatosan változott a felállásunk. Jelenleg nyolcan vagyunk, ebből öten játszunk citerán. Rajtam kívül Cselényi Luca, Pfeiffer Réka, Orsós Sándor, valamint Hóbor Ákos. Végh Zoltán személyében van egy basszusgitárosunk, illetve körülbelül egy éve Végh Veronika révén egy hegedűssel, valamint Végh Emese személyében egy énekessel egészültünk még ki.

A zenekarvezető hozzátette: a Mákvirág citerazenkar nemcsak autentikus népzenét játszik, hanem klasszikus és popzenei átiratokat is. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a kilencvenes években többször is részt vett a tiszakécskei nemzetközi citeratáborban, ahol a hangszer egyik legnagyobb és legismertebb hazai mestere, Pribojszki Mátyás elültette a fejében azt a gondolatot, hogy érdemes volna a harmonizált citerajátékot is kipróbálniuk. A Mákvirág citerazenekar ennek alapján kezdett el dolgozni. A szombati koncerten moldvai csángó és marosszéki dallamok mellett a holland klasszikus zeneszerző, Ted Huggens egyik közismert szerzeményét adták elő, továbbá populáris dalok, filmzenék átiratait, illetve most először cigánydalokat is bemutattak.