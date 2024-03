Pintér Andreának van tapasztalata a hölgyek edzésmunkájával kapcsolatosan, hiszen eltérő korosztályok látogatják a tréningjeit. Köztük sok fiatal lány, akik ha formába szeretnének lendülni, jó, ha odafigyelnek, és erősítik a testük minden pontját, beleértve a hasat, a feneket és a combot is. Nagyon szépen alakíthatják, akár szálkássá is formálhatják ezeket a területeket, persze megfelelő, egészséges táplálkozás mellett.

– Egy szépségversenyre készülő ifjú hölgy esetében nem kell feltétlenül súlyfeleslegtől megszabadulni – folytatta az edző. – Általában a mai lányoknál erről nincs szó, inkább csak át kell mozgatniuk magukat, és az izmok szinte azonnal reagálnak a súlyokra, a tréningre, az intenzívebb mozgásra. Ha rendszeressé válik ez a tevékenység, akkor nagyon hamar meglátszik a testén, a lányok alakján, hogy odafigyelnek rá. Esetükben nem kell éveket várni a látványos fejlődésre, hanem egy-két hónap alatt látható eredményt produkálhatnak. Ami azért valljuk be, jól hangzik, főleg egy fotózás előtti felkészüléskor.

Fotó: Szakony Attila

Pintér Andrea viszont úgy érzi, hogy az állandó testmozgást be kell iktatni, hiszen így állandóan fitten tartható a lányok alakja. Mielőtt bárki belevágna az egyéni munkába a szakember azt javasolja, hogy keressenek egy személyi edzőt, aki megtanítja az alapokat, s minden gyakorlatot jól, helyesen végezzen el.

- Ha így tesznek, akkor éppen azokat az izmokat mozgatják át a testükön, amelyeket szeretnék - fogalmazott. - Kedveltek például az alapgyakorlatok: a guggolások, tolások, húzások, nyomások és emelések. A hölgyeknél kényes tájék a fenék, ehhez jó gyakorlatok a csípőemelések saját testsúllyal, rugalmas ellenállással, súlyokkal, de a guggolások is eredményre vezetnek. A comb és ezáltal az egész test formálásában nagy szerepük van az úgynevezett kitöréseknek (álló helyzetből előre lépés). Szintén jó megoldásoknak számítanak a törzsgyakorlatok, ha valaki guggolást végez egy súllyal, akkor ott nem csak a comb és a farizom, hanem a has- és a hátizmok is kiválóan dolgoznak. Mindenképpen javasolnám az előbb felsorolt gyakorlatok elvégzését egy, a Tündérszépek 2024 szépségversenyre nevező hölgy edzésprogramjának részeként.

Fotó: Szakony Attila

Andrea szerint a példaként felhozott gyakorlatokhoz nem kell feltétlenül edzőterembe járni, azok otthon is elvégezhetők. Persze a korábban említett szakértővel egyeztessenek, így elkerülhetik a sérüléseket és megtanulhatják a helyes gyakorlatokat. Hozzátette: ha van egy kettlebel (golyósúlyzó), néhány kézi súlyzó és egy gumikötél, akkor kész is az edzőkészlet.

