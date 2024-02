A felhívás témái: természet – Zalabaksa, illetve szeretet-szerelem. A pályázók legalább 12 verssel indulhatnak, a költeményt A4-es méretű papíron adhatják be kézzel, vagy géppel írottan, zárt borítékban, amin szerepelnie kell a pályázó nevének, életkorának, elérhetőségének (e-mail, telefonszám), valamint fel kell tüntetni a kategóriát. A papír alapú mellett e-mailen is beküldhetők a versek, a fenti adatokat ez esetben is szükséges megadni.

A nevezéseket három kategóriába várják: általános iskola 5-8., középiskola 9-12. évfolyam, illetve felnőtt. Zalabaksai lakosok két verssel is indulhatnak.

A költemény-pályázatokat 2024. március 8-ig várják, leadhatók a zalabaksai művelődési házban nyitvatartási időben, illetve a [email protected] címen.

Az eredményhirdetés a tervek szerint március 15-én lesz, a nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvényen. Kategóriánként az első helyezetteket díjazzák könyvutalvánnyal.