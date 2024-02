A Bécsi kapu utcában lévő, felújított épület nemcsak a történelem őrzője, hanem valódi élménypark, amely a modern s izgalmas játékok által tanít, nevel, és őrzi a több évszázados hagyományokat. A Helikon Kastélymúzeum legújabb helyszíne nem kiállítási tárgyakkal, hanem a játék élményével „fertőzi meg” a legifjabb generáció tagjait.

Az előtér falain – vagyis a hajdani grófnői szalonban – a múlt momentumai köszönnek vissza, itt láthatók az épületről fennmaradt emlékek, korabeli tervrajzok, s az egykor itt tartott szarvasmarhákkal kapcsolatos dokumentációk, képek, festmények is. Hajdan 20-22 tehenet tartottak itt borjaikkal együtt, s e birtokon éltek a fejőlányok, akik különböző tejtermékeket is készítettek, amelyeket a Festeticsek konyhája használt fel. A történelmi emlékek szerint ide Mary Hamilton is gyakran kijárt kóstolni, a gyerekekkel együtt.

Fotó: Péter B. Árpád

A fejőházat a Festeticsek a 19. század végén építették, amit most egy pályázat révén felújítottak, némileg átalakítottak, s családbarát központtá formáltak. Az épületben látható az Ilyenek a tehenek című kiállítás, amelyben a szarvasmarhákról, illetve a tejről és a tejtermékekről kaphatnak a gyerekek ismereteket, játékos formában.

Épült egy múzeumpedagógiai foglalkoztató is, ahová az óvodás, iskolás csoportok érkezhetnek, a fő attrakció pedig a 202 négyzetméteres játszóház, amely úgyszintén a Festetics-történelmet idézi meg. Megjelenik például a kastély, s van kifejezetten fiúknak, illetve lányoknak szánt szoba, ezen túlmenően épült színpad, illetve kialakítottak fotósarkot is, amely egy parkot idéz meg, a falon pedig az egykori szalonok láthatók.

Fotó: Péter B. Árpád

Van itt hajó is, amely a főúri család hajóépítő múltjára utal: hajdan még hajógyár is működött Fenékpusztán, amelynek leghíresebb gyártmánya a Főnix gálya volt. Az „utódban” található csúszda, mászóka, rajzasztal is, a falakon pedig a Festetics-könyvtárban található mesekönyvek illusztrációi köszönnek vissza.

Elsősorban óvodásoknak és kisiskolásoknak – no meg a szüleiknek – szánják a játszóházat, amelyben meseórákat, tematikus napokat és zenebölcsit is szerveznek.