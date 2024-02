Már lehet regisztrálni a keszthelyi Helikoni Ünnepségekre

Április 25-e és 27-e között szervezik meg idén a Helikoni Ünnepségeket Keszthelyen – jelentette be Manninger Jenő polgármester, és Gyetvai Alexandra, az Újkori Helikoni Ünnepségek Alapítvány elnöke. A szervezés már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, és a napokban nyílt meg a regisztrációs felület. Nyugat-Dunántúl legnagyobb kulturális seregszemléjére ezúttal is mintegy 2000 diákot várnak. A háromnapos programot a Goldmark Károly Művelődési Központ szervezi egy új, fiatalos és lendületes csapattal. Fontosak a hagyományok, így a versenyprogramok mellett az idén is számos kísérőrendezvény várják az érdeklődőket. Emellett újdonsággal is készülnek, szeretnék a fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében megszervezni az eseményt. A két versenynapon öt helyszínen, húsz kategóriában mérethetik meg magukat a fiatalok. A rendezvény fővédnöke az idén is herceg Festetics György lesz, aki a helikoni láng meggyújtásával indítja el az eseményt.