A kaszinó igazgatója, Halmos Ildikó köszöntője nyitotta az estét. Elmondta: minden kanizsai büszke lehet a könyvre, mely a városból származó történettel igyekszik megfogni az olvasót. Mohai V. Lajos korábbi műveiben is mindig visszatért a szülővárosához, ebből is az látszik, mennyi szállal kötődik Nagykanizsához.

Majd Balogh László polgármester lépett a mikrofonhoz, aki laudációt mondott. Szerinte Mohai V. Lajos a „legkanizsaibb” költő-író. Ő az, aki a minőségi és igényes irodalom jegyében a leginkább foglalkozott a „szerelmes földrajzzal”. Számára Kanizsa a gyermekkor otthona, olyan hely, ahol mi is meg vagyunk szólítva és meg vagyunk érintve. Ezért, az ő szenvedélyéből mi is tanulhatunk lokálpatriótaságot.

- A "kanizsai Hidegház - Befejezetlen kézirat" minden sora Kanizsáról szól, sőt a sorok köze is - folytatta. - Lírai próza ez a kötet, mely példát mutat nekünk városunk szeretetéből a múlt, az emlékek melankolikus megidézésével. A Hidegház Kanizsán a régi ravatalozó neve volt a temetőben, így a könyv egyik fő témája a halál is. De ez a halál nem tesz pontot az élet végén, ezért lehet belekapaszkodni: ha rezignáltan is, de segít a vele való szembenézés a haláltól való rettegés legyőzésében. Nagy tisztelője vagyok, mert bár fizikailag elhagyta Kanizsát, de minden, ami valaha fontos volt, s fontos ma is számára, az Kanizsán történt vele vagy innen ered. Gyermek és ifjúkori lelke ma is itt kószál szeretett városa még létező vagy már lebontott utcáin, hogy összeszedje múltjának morzsáit, s azokat művészi formában a mai és a jövendő kanizsaiakra hagyja.