- Nagy öröm számunkra, hogy Magyarország kormánya a szakképzésében oktató tanárok számára is biztosította ezt az igen magas béremelést, amely meglepetésként ért mindenkit, mert az eredendően beharangozott százalék jóval alacsonyabb volt. Tehát a köznevelésben dolgozó pedagógusokhoz hasonlóan a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 383 főállású oktatója is átlagosan 32,2 százalékos bérfejlesztésben részesülhetett - emelte ki Vizlendvai László.

A főigazgató hangsúlyozta, ez a béremelés korrekt fizetést hozott a szakképzésben dolgozó oktatók számára, amely már közelíti, de még nem éri el a piaci bérsávokat. Elmondta továbbá, Zalaegerszegen öt, Keszthelyen három, Lentiben egy szakképző intézményt tartanak fenn. A pedagógiai végzettséggel rendelkező munkatársak és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak újra aláírhatták munkaszerződésük módosítását, azért újra, mert az előző évben a teljesítményértékeléshez kapcsolódóan történt béremelés.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnál a kormány által biztosított kiemelt bérfejlesztésnek köszönhetően az oktatók esetében bruttó 686 396 forint lett az átlagbér, az intézményvezetők esetében pedig bruttó 885 148 forint, közölte az adatokat Szabó Károly, a ZSZC kancellárja. Hozzátette, hogy a 383 oktató közül 232 oktató bérének emelése meghaladja a 32 százalékot. Mint fogalmazott, az iskolák életéhez szorosan hozzátartoznak a technikai dolgozók is, akik bérrendezését saját költségvetésükből oldják meg, így 10-12 százalékos béremelést tudnak biztosítani számukra.

A két vezető fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az emelés nem csak az oktatói alapbért érintette, emelkedett az osztályfőnöki és a munkaközösségi pótlék is, az előző 23 százalékkal, míg az utóbb 85 százalékkal. Hangsúlyozták, hogy most már jogszabály garantálja a szakképzésben dolgozók bérfejlesztését, igazodva a gazdaság azonos ágazataiban alkalmazott átlagkeresetekhez, illetve a köznevelésben megvalósuló mindenkori béremeléshez, így 2005-ben újabb munkaszerződés-módosításról számolhatnak be. Mindezek tükrében érzékelhető, hogy a szakképzésben dolgozók megbecsülése kiemelt fontosságot élvez a fenntartó minisztérium számára. Az oktatás minősége tovább fejlődik, mert a béremelés új lendületet ad a pályakezdő és a már régebb óta oktató tanárok szakmai elhivatottságának.

Az idei béremelés immár a harmadik alkalom volt, a fenntartói ígérethez igazodva. 2020-ban az új szakképzési rendszer bevezetésével átlagosan 30 százalékkal nőttek az oktatói bérek. Ezt 2023-ban további 15 százalékos béremelés követte. 2024 januárjától Magyarország kormánya a szakképzésben oktató tanárok számára is biztosítja az átlagos 32,2 százalékos emelést. Ezzel a bérminimum 582 ezer forintra módosult a szakképzésben. Szabó Károly kancellár tájékoztatása szerint a bérfejlesztést megvizsgálva a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumhoz tartozó szakképző intézmények külön-külön is elérték az átlagos béremelést, sőt pár százalékkal felül is múlták.