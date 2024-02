A még 2011 októberében átadott Fáma Háza, azaz a helyi néprajzi értékek gyűjteménye az egyesület tulajdonában van, s a működtetését is a civil szervezet végzi. Ahogy Ráczné Lánczok Zsuzsanna elnök fogalmaz: az épület nemcsak kiállítótérként funkcionál, hanem közösségi szintér is, ahol rendszeresen zajlanak különböző programok, rendezvények.

- Az egyik melléképület, a mezőgazdasági és a népi munkákhoz szükséges eszközök kiállítótereként is használt pajta tetőszerkezete az évek során jelentősen megromlott, rendszeresen beázott – foglalta össze az egyesületi elnök. – Ennek elsősorban az utóbbi évek nagyobb viharai voltak az okai, hiszen az cserepeket sodort le, de a lécek is korhadni kezdtek. Már régebb óta terveztük ezt a munkát, s most a viszonylag enyhe, napsütéses időjárást kihasználva, bele is fogtunk abba.

Ráczné Lánczok Zsuzsanna hozzátette: a felújítás során lebontották régi tetőszerkezetet, majd a teljes körű aláfóliázás után új léceket helyeztek fel. Ezt követte a héjalás, amit már csak bontott cseréppel tudtak megoldani.

- Az egyesületünk anyagi lehetőségei korlátozottak – folytatta az elnök. – A fóliázáshoz és lécezéshez ugyan kaptunk támogatást, új tetőcserepet azonban már nem tudtunk vásárolni. Ezért a tagjaink vállalták, hogy szintén önkéntes munkával, egy házbontás során összeszedik a még jó állapotban lévő cserepeket, és azokat használjuk fel újra most.

A munkálatokban az egyesület tagjai mellett a helyi önkéntes tűzoltók vettek még részt. Naponta 14-16 fő dolgozott, köztük sokan több napot is rászánva a felújításra. Ennek köszönhetően vasárnapra el is készültek, mindössze egy apró munkafolyamat maradt vissza.

- Erre az esztendőre további felújítási terveink is vannak, néhány éve alászigeteltettük a főépületet, onnan még maradtak vissza vakolatjavítási munkák, illetve a festést is el kell végezni – mutatott rá a további feladatokra az elnök. – Miután ez csak oly’ módon végezhető el, ha előtte kipakolunk, ezért szakaszosan tervezzük megoldani. Ehhez anyagi forrásra lesz szükségünk, amit úgy próbálunk meg előteremteni, hogy rendezvényeken megjelenünk szolgáltatásokkal. A nagykanizsai fánkfesztiválon veszünk részt, ahol fánksütésből próbálunk egy kis bevételre szert tenni, illetve népi játékokkal járjuk a falvakat, így talán a nyár végére összejön a felújításhoz szükséges összeg. Tervezzük továbbá a telek hátsó részén egy autentikus téglakerítés kiépítését, amihez úgyszintén egy korábbi házbontás során, önkéntes munkával gyűjtöttük össze a szükséges alapanyagot.