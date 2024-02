Ez utóbbiak sem igazán bővelkedtek a közmeghallgatáson, ami fakadhat a közéletet jellemző általános érdektelenségből is. A hallgatóság sorában helyet foglalók egyike szóvá is tette mindezt, illetve ugyancsak ő hozta elő a képviselő-testületi tagok felé megfogalmazott kritikaként, hogy szerinte kevésbé volt meghirdetve az esemény, ami szintén okozhatta az érdeklődés hiányát.

Elutasított pályázatok

Farkas Szilárd polgármester beszámolójában viszont nem hallgatta el a problémás ügyeket. Szólt arról, hogy a benyújtott pályázatok jelentős részét – például az Eötvös utcai óvoda felé történő járda építésére, a Szent Imre herceg utca burkolatának, a közös önkormányzati hivatal épületének, a városi könyvtárnak, vagy az egyik ravatalozónak a felújítására, illetve egy traktor beszerzésére szóló igényüket – forráshiány miatt – elutasították. A polgármester úgy fogalmazott: ezek a pályázatok tartalmilag és formailag is megfeleltek a kiírásnak, vagyis nem az önkormányzat hibája, hogy nem tudták megvalósítani a tervezett programot. Nyert viszont a regionális kerékpárút fejlesztésére kiírt pályázat, amelynek lebonyolítója a vármegyei önkormányzat. Ezzel a beruházással kapcsolatban viszont a helyi lakosoknak vannak, illetve voltak fenntartásaik, például a közlekedés rendjének átalakításából adódó balesetveszély vagy a parkolás rendjének megváltozása miatt. Ugyan azóta néhány változtatási javaslatot már sikerült a tervezőkkel elfogadtatni, ám a beruházás a fórumon megfogalmazottak szerint „nem fog tetszeni a letenyeieknek”. A keddi közmeghallgatáson konkrét javaslatként el is hangzott, hogy a nagyobb forgalmat lebonyolító Bajcsy-Zsilinszky utcában, az üzemanyagtöltő állomás közelében, az egyik helyi nagyfoglalkoztató üzeme elé ennek a projektnek a megvalósítása során mindenképpen szükséges lenne egy kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése is.

Farkas Szilárd polgármester egy korábbi felvételen. A közmeghallgatáson számos problémát érintett

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az ivóvízellátás problémái

A polgármesteri beszámoló egy másik problémát, az ivóvízellátás nehézségeit is felszínre hozta. Farkas Szilárd elmondta: nemcsak a folyamatosan jelentkező csőtörésekkel kell megküzdeniük, de a város ivóvízszükségletét biztosító kút is felújításra, illetve fejlesztésre szorul. Ennek tervezett költsége 500 millió forint, amit sem a város, sem a szolgáltató nem tud biztosítani. Tovább fokozza a helyzetet, hogy az állami beruházásként épülő, s már mintegy 80 százalékos készültségi fokon álló tanuszoda hamarosan jelentkező vízszükségletének kielégítésére egyik alternatívaként éppen ennek a kútnak a használata vetődött fel. A másik lehetséges megoldás a már évek óta bezárt strandfürdő vízellátását biztosító kút használata lenne. Ezzel a problémafelvetéssel kapcsolatban viszont semmilyen reakció nem érkezett a megjelent lakosok részéről.

Összefogásra van szükség

Ugyancsak a polgármesteri beszámoló tért ki az elhanyagolt épületek – például a városközpontban található volt kínai áruház – állapotára. Ezzel kapcsolatban olyan megjegyzés érkezett a jelenlévők részéről, hogy a városkép javítása közös érdek és közös ügy, abból mindenkinek ki kellene vennie részét. Zárásként egy másik felszólaló pedig abbéli véleményének adott hangot, hogy egy olyan kis közösségben, mint a letenyei, nagyobb összefogásra lenne szükség.