Már az első előadásban kiderült, hogy ez így is lesz. Gondozónők és klubtagok egy óvodai napot vittek színre labdázással, reggelizéssel, meseolvasással és persze gyermeki veszekedéssel. A folytatás is vidámsággal kecsegtetett. Ismerős dallamokra érkezett meg Lidi néni a vásárba, majd a Kesergő című műsorrész következett. Szegény vagyok, szegények születtem, Elmegyek a hivatalba, Száz forintnak ötven fele, illetve a Mi ez a tánc fiatalok kezdetű nóták, dalok csendültek fel Vörös István zenész hangszeres kíséretében. Csiszár László, Balázs József és Cserti József klubtagok négy blokkban is énekeltek. Falusi asszonyok egy pesti riporternővel találkoztak, akit ismert népdalokkal nótázva faggattak ki. A dolgozók meglepetésműsorát követően kezdetét vette a farsang vacsorával, tombolával és bállal.