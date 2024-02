Az eseményre a művelődési ház falai között működő Mamik Hagyományőrző Dalkör tagjai szalagos fánkokkal is kedveskedtek. Elsőként a főszervező, a művelődési ház igazgatója, Kámánné Szép Terézia elmondta: a fánkfesztivál méltó otthonra talált a Kanizsa Arénában. Hagyományosan karneváli felvonulás nyitja február 10-én (szombat) 10.30 órakor a rendezvényt, ami ezúttal rendhagyó módon a keleti városrész utcáin kanyarog majd. A kanizsai csoportok mellett horvát és szlovén vendégek is érkeznek, akik ráadásul a gasztronómiai versenyben is szerepelnek. A fesztivál a fánkokon túl szól még a kultúra közvetítéséről, a közös gondolkodásról és az értékek átadásáról.

Fotó: Szakony Attila

- A városunk gasztronómiai sokszínűségei közül a legfinomabb édességünk, a fánk - fogalmazott Balogh László polgármester. - Ha a nagykanizsaiak erre az eredetileg forró zsiradékban kisütött tésztára gondolnak, akkor számos jó emlék tódul az emlékezetükbe. Ezt pedig újabbakkal egészíthetik ki, ha február 10-én ellátogatnak az Arénába.

Berta Krisztián önkormányzati képviselő szerint köszönettel tartoznak a szervezőknek, akik a város támogatásával minden évben életre hívták a fesztivált. Úgy gondolja, aki meglátogatja a seregszemlét csak finom fánkokat kóstolhat és mellé nívós kulturális és kiegészítő programokban lehet része.

Farsangi szalagos fánk, 6 személyre: A farsang elengedhetetlen velejárója a farsangi fánk. Magyarországon a fánk a 19. században terjedt el széles körben. Hazánkban a fánksütés hagyománya a Dunántúlról indult és vált egyre több helyen szokássá, hogy a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangkor az asztalra kerülhessen ez a finom édesség. Bizonyítani szeretnénk, hogy olyan egyszerű népi ételt, mint a fánkot, többféle módon és milyen gazdag ízvilággal képesek még ma is elkészíteni településeink, falvaink háziasszonyai. A tökéletes farsangi szalagos fánk a közepén húzódó fehér csíkról kapta a nevét, amely szalagként öleli körül a kis gömböket. A klasszikus változat vajas kelt tésztából készül, és bő olajban sül. Hozzávalók: 50 dkg liszt, 5 dkg cukor, 5 dkg puha vaj, 3 dl tej, 3 dkg élesztő, 2 tojássárgája, 1 csipet só, bő olaj a sütéshez, valamint lekvár és porcukor a tálaláshoz. A tejet langyosítsuk fel, adjunk hozzá egy evőkanál cukrot, morzsoljuk bele az élesztőt, és tíz perc alatt futtassuk fel. A lisztet közben szitáljuk egy tálba, sózzuk meg, adjuk hozzá a maradék cukrot, a tojássárgákat, a kockákra vágott puha vajat, végül az élesztős tejet. Gyúrjunk belőle sima, egyenletes tésztát. Amikor az edény falától elválik, takarjuk le, és meleg helyen pihentessük egy órát. Amikor a duplájára nőtt, borítsuk ki lisztezett deszkára. Nyújtsuk ki ujjnyi vastagságúra, fánk- vagy pogácsaszaggatóval szaggassuk ki, és újra takarjuk le, hogy pihenhessek addig, amíg az olajat felforrósítjuk. Egy magas falú lábosban hevítsünk annyi olajat, amennyi félig lepi el a fánkokat. Amikor elég forró, tegyünk bele néhány darabot, és oldalanként két-három perc alatt süssük aranyszínűre. Egyszerre ne tegyünk sok fánkot az olajba, hogy le ne hűtsék. Ha kész vegyük ki az olajból és papírtörlőn szárítsuk meg.

- Nagykanizsaiként 23 évet éltem Finnországban, visszatérve különös helyet foglal el a szívemben a fánkfesztivál - mondta Szakacsits Szabolcs, a fesztivál fővédnöke. - Az esemény összekapcsol generációkat és közösségeket a látogatók számára biztos pontot is jelent. A gasztronómia terén számos innovációt fedeztem fel, vagyis akár tanulhatunk a fánksütőktől is.

Fotó: Szakony Attila

A rendezvénysort február 8-án (csütörtök) 16.30 órától kiállítás nyitja a Thúry György Múzem Fő utcai épületében. Az intézmény igazgatója, dr. Száraz Csilla és néprajzkutatója, Gyanó Szilvia elmondták: Pálinkás emlékek címmel pálinkafőző fazekakat és más pálinkás edényeket láthat a közönség egy kamaratárlaton. Majd február 9-én (péntek) 13 és 17 óra között Farsangi véradás is lesz, a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Vöröskereszt Sugár utca 28. szám alá várják a véradókat.

Fotó: Szakony Attila

A Zalakarosi Futrinkák SE tagja, Szécsényi Szabolcs hozzátette: február 10-én (szombat) 11 órától a Karos Korzóról futóverseny is indul, mely ugyancsak szorosan kapcsolódik a fánkfesztiválhoz, hiszen az érem mellé fánkot is kapnak a résztvevők.

Varga Tünde, a Thúry-technikum szakoktatója a gasztronómiai versenyről beszélt. Kiemelte: eddig 22 csapat jelezte indulását, de a szervezőknél február 2-ig (péntek) lehet még regisztrálni profi és amatőr kategóriában egyaránt. A zsűri elnöki tisztségét egy sárvári luxushotel séfje, a nagykanizsai Borda Attila tölti be.