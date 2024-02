Minden évben izgalommal várja a közönség a sajtófotó kiállítást, hiszen mindannyian kíváncsiak vagyunk arra, miként látták a fotósok az elmúlt évben a várost, milyen feledhetetlen pillanatokat kaptak el. A három fotóriporter – Katona Tibor, Pezzetta Umberto és Seres Péter – munkái mellett természetesen a pályázatra érkezett fotókat szemlézhetjük, idén pedig minden eddiginél többen jelentkeztek a felhívásra felnőtt kategóriában.

A sajtófotó kiállítás katalógusa

– Az új helyszínnel új kihívás elé állítottuk magunkat, ez zömében a technikai megoldásokat érinti. De ha már így alakult, próbáltuk a tér, a számunka teljesen új helyszínnek számító Gönczi Galéria lehetőségeit minél jobban kihasználni, bizonyos elemeiben látványosabb megoldásokra törekedni – tájékoztatott az ötletgazda, Seres Péter. – Hármunk éves képfelhozatala mellett valószínűleg a legnagyobb érdeklődésre a zsűri által kiválogatott pályázati anyag számít. Elöljáróban elmondhatom, hogy a felnőtt kategóriában jelentősen megnőtt a nevezők száma, a tavalyi 22-höz képest idén 34-en mérettették meg fotóikat, ezzel párhuzamosan jelentősen több kép is érkezett. A korábban már megfogalmazott elképzelésnek megfelelően így az idei év adott igazán alkalmat arra, hogy nagyobb teret biztosítsunk a pályázati képeknek. Az ifjúsági kategóriában valamilyen oknál fogva most kevesebben pályáztak, de nem csüggedünk, hiszen hosszú távon van értelme külön foglalkozni e korosztály meglátásaival. Szóval mi készülünk, reméljük, a közönség is így tesz.

Seres Péter hozzátette, a megnyitó egyben meglepetés is, hiszen ekkor ismerjük meg a zsűri által legjobbnak ítélt fotósokat, s ugyancsak ekkor derül ki, hogy kiknek a képeit válogatták be. A megnyitón továbbá egy zenei csemegében is részünk lehet, hiszen a Zala Cselló Kvartett formáció kifejezetten erre az alkalomra állt össze meglepetésműsorukkal.