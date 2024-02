A kötet a második világháborút követő évtized eseményeit mutatja be, leginkább azt a folyamatot, hogy miként épült ki a kommunista diktatúra Magyarországon, s milyen szörnyűségeket követtek el a rendszer kiszolgálói. A könyvbemutató elején levetítették azt a videót, amelyben az 1949 és 1956 között hadbíróként tevékenykedő, s ennek során több halálos ítéletet is hozó Sárközy Endre beszélt arról, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően lelkiismereti okok miatt nem kívánt tovább asszisztálni a borzalmakhoz, így önként lemondott addigi posztjáról. A rendszer emiatt kivetette magából, segédmunkásként kellett új életet kezdenie.

Szebenyi István a filmhez kapcsolódóan mutatta be a tárgyalt korszakot. Beszélt arról, hogy koholt vádak alapján bárki a bíróságon, vagy rosszabb esetben akár a hóhér előtt is találhatta magát. Az akkori államhatalom ellenségnek tekintette a Magyar Királyi Honvédség katonáit is, akikre a háború és hadifogság borzalmai után sok esetben hosszú börtönévek, üldöztetés és megaláztatás várt. A rendszernek védjegye volt a brutalitás, de voltak egyéb aljas eszközei is, amellyel megfélemlítették és uralták a társadalmat. A bemutatott kötetet a Szülőföld Kiadó jelentette meg, melynek vezetője, Farkas Csaba a rendezvényen elmondta: ez az ötödik közös kiadványuk a szerzővel, aki már hosszú évek óta azon munkálkodik, hogy emléket állítson az előrenyomuló szovjet erőket feltartóztatni igyekvő, s ennek során a Vértesben elesett magyar katonahősöknek.

A könyvbemutatón a szervező Huszár András mondott köszöntőt, aki megidézte a Gulagot megjárt nagykanizsai író, Rózsás János alakját is. A város képviseletében Bizzer András alpolgármester szólt arról, hogy nemcsak az áldozatokról fontos megemlékezni, de a történelmi igazságszolgáltatás miatt a bűnösök nevét is meg kell ismernünk.