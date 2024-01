RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló, Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 19.00 Retro Műhely 20.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50-től 19.50-ig Ajkáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Tudakozó 10.15 Nyelvművelő 11.05 Aktuális 12.00 Déli krónika 14.15 Tudakozó 15.00 Terepjáró 16.05 Kívánságműsor 17.05 Aktuális (ismétlés) 18.00 Napi krónika 18.15 Lemezmúzeum 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 9.00 KultúrKör 9.30 Zöldövezet 10.00 Képújság 17.30 Zalai Krónika 17.45 Kortalan torna – Idősek is elkezdhetik 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Vitál Turmix 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Kvantum 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Vitál Turmix 21.00 Dokumentum műhely: Majd más-kor 21.05 Dokumentum műhely: Megjövendölt vég 21.10 Dokumentum műhely: Sírás és fogcsikorgatás 21.20 Dokumentum műhely: Skicc 21.30 Híradó 22.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 KanizsaKult best of 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Dombvidék best of 8.30 Híradó 8.45 Zenélő advent 9.15 Kanizsa történeti hétfők (I-II. rész) 10.10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 10.30 Lapozó 12.00 KanizsaKult best of 12.30 Dombvidék best of 13.00 Zenélő advent 13.20 Kanizsa történeti hétfők (I-II. rész) 14.20 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Kibeszélő (ismétlés) 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 KanizsaKult best of 20.00 Híradó 20.15 Zenélő advent 20.45 Testrend best of 21.15 Ágota tábor 2023 21.35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 22.05 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Kibeszélő (ismétlés) 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 KanizsaKult best of 2.00 Híradó 2.15 Zenélő advent 2.45 Testrend best of 3.15 Ágota tábor 2023 3.35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 4.05 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (ismétlés) 6.30 Egy csipetnyi szó: Gombás András 7.00 Híradó 7.15 Balatoni Mozaik 7.45 MMA film: Katona Katalin – A teljesség felé 8.37 Savaria Filmfesztivál: Az Ördögszikla 8.43 Hargita TV: Székely konyha és kert 9.00 Szignatúra (ismétlés) 9.30 Egy csipetnyi szó: Gombás András 10.00 Híradó 10.15 Balatoni Mozaik 10.45 MMA film: Katona Katalin – A teljesség felé 11.37 Savaria Filmfesztivál: Az Ördögszikla 11.43 Hargita TV: Székely konyha és kert 12.00 Képújság 18.00 Generációnk 18.28 Zalai krónika 18.43 Savaria Filmfesztivál: Végtelenben kettő 19.00 Híradó 19.15 Keszthelyi Szemmel 19.45 Hargita TV: Székelyföld Magazin 20.06 Savaria Filmfesztivál: Színész csak a színházban légy 21.00 Generációnk 21.28 Zalai krónika 21.43 Savaria Filmfesztivál: Végtelenben kettő 22.00 Híradó 22.15 Keszthelyi Szemmel 22.45 Hargita TV: Székelyföld Magazin 23.06 Savaria Filmfesztivál: Színész csak a színházban légy 0.00 Képújság

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: Lezárták a "Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben" című projektet – Adventi gyertyagyújtásra a fűzsátornál – A Város Napja 2019-ben – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV: az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): 19.00 A 2024. január 2-i, keddi műsor ismétlése: Karácsonyi szentmise Csömödérben – A Kerti Sándor Kulturális Egyesület karácsonyi műsora a Tornyiszentmiklósi templomban – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések