Ételosztás volt a zalaegerszegi sportcsarnoknál

A HIT Gyülekezet Szeretetszolgálat csoportja a hétvégén rászorulók számára szervezett ételosztást a zalaegerszegi sportcsarnok előtti téren. Az eső ellenére megteltek a padok, a 150 adag főtt étel és a több kiló pogácsa, kenyér elfogyott. Az akcióban 12 éve részt vevő Mészáros László, a HIT Szeretetszolgálat zalaegerszegi képviselője 15 aktivista társával nemcsak a meleg étel szétosztását vállalja ilyenkor, hanem támogató beszélgetésre is várja mindazokat, akik önhibájukon kívül, nyomasztó külső körülmények miatt kerültek nehéz anyagi és élethelyzetbe. A HIT gyülekezet - mely Zalaegerszegen 160-180 főt számlál - országszerte sort kerít évente legalább egyszer a karitatív akcióra. A januári időpontot azért választják, hogy ellensúlyozzák a nagy decemberi, ünnepközeli adakozó kedv csökkenését, amely jellemzően az év első hónapjában érzékelhető. Az ételosztás alapanyagait a gyülekezet tagjai biztosítják, a lehetőséget igénybe vevők között pedig idősebbek, fiatalabbak is vannak, sőt, két kisgyermekes család is érkezett a sportcsarnok előtti sátorhoz.

Hétfőn elkezdték a kidobott fenyőfák gyűjtését Zalaegerszegen

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi Zalaegerszegen a kidobott karácsonyfák begyűjtését. A Zala-Müllex Kft. is részt vesz a munkában alvállalkozóként, a szükséges gépjárművek biztosításával. A hét első felében a lakótelepeken, míg a második felében a családi házas övezetekben gyűjtik össze a fenyőfákat. A lakótelepeken a hulladékgyűjtő edény mellé, míg a kertes házaknál az ingatlan előtt lévő, útpadka melletti közterületen kell elhelyezni a hulladékot. A begyűjtési időszak február közepéig tart, de természetesen a későbbi időpontokban kihelyezett fákat is elszállítják, tette közzé a cég a honlapján. Kérik, hogy a fenyőfákat jól látható, könnyen megközelíthető helyre, a forgalmat nem akadályozó módon helyezzék el. Fontos továbbá, hogy a karácsonyfától idegen anyagoktól mentes állapotban váljanak meg, ugyanis a beszállított fenyőket energetikai célokra hasznosítják.

Klasszikus kórusművek, könnyűzenei átdolgozások Nagykanizsán

Két részből álló kórushangversenyt adott hétvégén Nagykanizsán, a református templomban a Farkas Ferenc Énekegyüttes. Az elsőként bemutatott kórusművek még a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódtak, a program vége felé pedig – egy finom átmenetet követően – vidámabb, mondhatni farsangi jelleget öltött a koncert. Ezt a kettősséget hivatott jelezni a koncert elnevezése is, a „Vízkereszt, vagy…” cím ugyanis egyaránt utalt a megelőző időszakra, valamint az előttünk álló hetekre is. A repertoár igen színes volt, míg az első részt főleg a klasszikus kórusművek, egyházi témájú kortárs darabok, imádságok tették ki, addig a második részben már könnyűzenei átdolgozások is helyet kaptak, hol a capella előadással, hol gitár- vagy zongorakísérettel. Ezek az átiratok a 13 tagú énekegyüttes zeneszerző-hangszerelője, Baráth Zoltán munkáját dicsérik.

Bővelkedett programokban tavaly a Balatoni Múzeum

Mozgalmas évet zárt a Balatoni Múzeum 2023-ban, mintegy 25 ezer látogatót fogadtak, és számos kiállítással, programmal várták az érdeklődőket. Elismeréssel indult a közgyűjtemény tavalyi éve, ugyanis Keszthely Város Önkormányzata Pro Cultura-díjjal tüntette ki a sokrétű kulturális feladatot ellátó intézményt. Március 15-én nyitották a Szendrey, Petőfi, Keszthely című tárlatot, amellyel a Petőfi 200 rendezvénysorozathoz csatlakoztak. Teljesen új játszótér épült az udvaron a gyerekek nagy örömére. Az elmúlt évben ünnepelte az intézmény fennállásának 125. évfordulóját, ebből az alkalomból tárlatot nyitottak és egy hiánypótló kiadványt is megjelentettek. A 125 év, 125 műtárgy című könyv, amellett, hogy a múzeum legszebb vagy legérdekesebb darabjait mutatja be, a gyűjtemények történetéről is mesél. Ismét meghirdették a Város Művésze pályázatot, a két alkotó ezúttal az oktatási intézményekbe is ellátogatott. A Zalai Közgyűjteményi Szakmai Napok keretében kétnapos konferenciát szerveztek, ahol a házi készítésű gyümölcspárlat kultúrájával foglalkoztak. A kiemelt rendezvények mellett a múzeumpedagógiai foglalkozásokat is megtartották. Nagy népszerűségnek örvendtek a nyári táborok, hat héten át turnusonként 16-20 gyereket fogadtak – összegzett Németh Péter, a Balatoni Múzeum igazgatója.