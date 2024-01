Zalaegerszegen született 2024 első babája

Akárcsak az elmúlt esztendőben, 2024-ben is Zalaegerszegen, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban jött világra az ország első babája, mégpedig az új év első percében. Dr. Vörös Zéta adjunktus, ügyeletvezető főorvos arról számolt be, hogy az édesanya problémamentes terhessége 39. hetében spontán megindult szülés eredményeként, természetes úton jött világra a kislány csecsemő 3430 grammos súllyal, 49 centiméterrel. Az édesanya annyit engedett még közölni, hogy a kislány a Blanka nevet kapta, és egy fiútestvér mellé érkezett a családba. Anya és gyermeke jól van. Évtizedes hagyományt követve Vigh László országgyűlési képviselő köszöntette az édesanyát és újszülöttjét, a jókívánság mellé ajándékcsomagot is átadott. Az esemény kapcsán Vigh László arról szólt, ha gyermekünk van, akkor mindenünk van, mert ő határozza meg a jövőnket, mondta. Ezért tartja fontosnak, hogy az év első gyermekét és szüleit köszöntse. Emellett köszönet illeti a kórház összes dolgozóját, akik az év minden napján, órájában, percében dolgoznak, és ők segítik a világra a gyermekeinket.