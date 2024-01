Mint az ismert, a támadás a szimchat Tórá zsidó ünnep reggelén kezdődött, amikor a palesztin Hamász vezetésével a Gázai-övezetben működő fegyveres szervezetek nagyszabású fegyveres csapást indítottak Izrael ellen. Rakéták ezreit lőtte ki Izraelre, fegyveresei a szárazföldön behatoltak izraeli területre, településeket, katonai létesítményeket rohantak le, civileket, katonákat raboltak el, tűzharcba kezdtek az izraeli védelmi erőkkel

Az áldozatok támogatására meghirdetett program szervezője, a Béke-Shalom Magyar-Izraeli Baráti Társaság zalaegerszegi szervezet vezetője, Siklósi Judit érdeklődésünkre arról számolt be, hogy a hét elején mind a háromszáz jegy gazdára talált.

A felajánlásokból közel 1,6 millió forint gyűlt össze, ennek kétharmada került a gyűjtőgömbbe a gálaesten, amelyen a jótékony cél támogatására előzetesen árverésre bocsátott festményt, a mezőtúri születésű művész, Izsák József (1929-2007) Virgin című alkotását is átvette új tulajdonosa, Matyéka István.

A kiemelkedő támogatást nyújtók számára köszönő oklevelet adott át Siklósi Judit, illetve Kovács László, a kéttucatnyi szervezetet tömörítő Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége elnök, valamint Szedő Miklós, a Keren Hayesod Hungária Alapítvány kuratóriumi elnöke. Utóbbi szervezet közvetítésével juttatják el Izraelbe az anyagi segítséget. A Keren Hayesod – Összefogás Izraelért a cionista mozgalom pénzügyi támogatására létrehozott szervezet, ami 1920 óta tölt be vezető szerepet Izrael államának építésében, támogatásában. Az alapítás utáni években adományok segítségével az Európából menekülő zsidók tízezreit vitte Erec Jiszraélbe, segítette a beilleszkedésüket és 900-nál több izraeli település megalapítását segítette elő.

Az esten Goldschmied István mondott kaddist

Fotó: A szerző



Az esten fellépett a Zalaegerszegi Vegyeskar – amely épp 30 éve turnézott Izraelben – és Kovács Kata karnagy vezényletével zsidó dalokat énekeltek. Ezt a Sabbathsong Klezmer Band műsora követte, amelynek első részét a vegyeskarral közösen előadott dallal, a Havana Gilával zárták. Az est második felében az 1998-ban Budapesten megalakult Sabbathsong Klezmer Band adott koncertet, bevonva a közönséget az énekbe, végül zárásként az estet a Szenior táncosok vezetésével a Béke veled című dalra lejtett közös tánc tette emlékezetessé.

A rendezvényen a város nevében dr. Vadvári Tibor alpolgármester mondott köszöntőt.