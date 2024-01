Csordás Hédi, a cég kommunikációs vezetője elmondta, hogy a helyi óvodát keresték fel, ahol az óvodapedagógusok készségesen segítettek a pályázat lebonyolításban, emellett pedig elektronikusan is várták a képeket. A közösségi média oldalak széles elérésének köszönhetően még Pécsről is érkeztek be pályaművek. Több mint 25 rajzból választották ki nyerteseket. A művek bepillantást engednek a gyermeki képzelet erejébe, megismerhetjük, hogy ők hogyan képzelték el a hajdani időket.

A gyerekek öröméhez Lenti önkormányzata is hozzájárult, Horváth László polgármester különdíjjal jutalmazta a kis művészeket. A nyeremények átadásának helyszínéül a régi 3-as számú óvoda lakóparkká átalakított és felújított épületét választották. A díjátadóra több csoport is érkezett az óvodából, őket Stángli Attila, az Alkotás Cégcsoport és a REBI Tüzép ügyvezető igazgatója és Horváth László köszöntötte, majd átadták az ajándékokat a helyezetteknek.

Az ügyvezető, maga is többgyerekes apaként fontosnak tartja a gyerekek pozitív megerősítését és tehetségük kibontakoztatásának támogatását, így megkérte a jelenlévő ovisokat, hogy meséljék el mit ábrázol az alkotásuk, ezzel is megerősítve bennük kétkezi műveik értékességét. Senki nem távozott üres kézzel, mindenki kis ajándékot, vagy direkt gyerekeknek készült láthatósági mellényt vihetett magával. Utóbbi annyira népszerű volt, hogy a tüzép további láthatósági mellényeket ajánlott fel az óvodának, melyek használatával remélik, hogy nagyobb biztonságban lesznek a gyerekek a közlekedéseik során.