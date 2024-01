A közösségi ház épületének hő- és vízszigetelését a finanszírozás szempontjából két részletben valósították meg. A bolt épületfalaira ugyanis nem vonatkozott a pályázat, ezért ennek a területnek a szigetelését, színezését az önkormányzat saját forrásból végeztette el, mondta el Scheiber Ildikó polgármester. Az épület tetejére napelemeket telepítettek. A projekt révén egy modern, a fenntartás szempontjából energiatakarékos, és külsőre tetszetős épület jött létre, amelynek közösségi helyiségeiben konditerem, ifjúsági klub, valamint a polgárőr egyesület irodája található. Várhatóan a nyugdíjasklub is beköltözik majd. A polgármester reméli, hogy az önkormányzati épületek megújítását a sportöltözővel folytathatják, amelynek rekonstrukciójára a Magyar falu programra nyújtottak be pályázatot. Bíznak abban is, hogy a TOP Plusz program lesz olyan kiírás, amelyen forrást nyerhetnek a göcseji tájegység értékeit bemutató Kis Göcseji Kincsesház felújítására.