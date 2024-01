– A Lovászi Gondozási Központ energetikai fejlesztése egy TOP Plusz pályázatból valósul meg, a kiíráson több mint 70 millió forintot nyertünk el erre a célra – mondta el Kovács Ferenc. – A gondozási központ a helyi önkormányzat intézménye. Megtörténik az épületben a nyílászárók részbeni cseréje, a homlokzati fal és a lábazat, valamint a tető és a födém hőszigetelése, napelem telepítése, a világítás korszerűsítése és a gépészeti rendszer esetében új kondenzációs kazán is elhelyezésre kerül, a gépészeti vezérlés korszerűsítésével egyetemben. Továbbá a mozgáskorlátozott lakóknak alakítanak új mosdóhelyiséget. A munkálatok – ahogy a szükséges anyagok megérkeznek a kivitelezőhöz – folytatódnak és várhatóan idén befejeződnek.

A gondozási központ tevékenysége a település egészére, illetve a térségre is hatással van, az intézményben az idősek ellátása mellett házi segítségnyújtást is végeznek, illetve biztosítanak nappali ellátást és szociális étkeztetést, valamint szakápolási tevékenységet. Az idősek otthonának 32 állandó lakója van Lovásziból és a környező településekről, emellett 14 településen végeznek feladatokat a térségben társulási formában, így több mint 200 ellátottal van kapcsolatuk.

Nagyné Németh Krisztina, az idősotthon vezetője szerint jelentős előrelépés az intézmény életében ez a fejlesztés. Arról is tájékoztatott, hogy a munkálatok miatt az időseket nem kell kiköltöztetni az otthonból, ellátásukat a felújítás alatt zavartalanul tudják végezni átmeneti átcsoportosítással. A felújításnak és az energetikai modernizálásnak köszönhetően a dolgozók munkahelyi körülményei és a gondozottak életkörülményei jelentősen javulnak, valamint a fejlesztések után a jogszabályi előírásoknak is jobban megfelelnek majd. Várhatóan az energiaköltségek is csökkennek az otthonban köszönhetően a napelemek működtetésének.