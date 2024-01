Ez a KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosítószámú, „A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása” című projekt része volt a Mura Nemzeti Programnak, s 2016 őszétől tavaly decemberig tartott. Ennek kapcsán a BfNPI kiemelte: a park a fennállása óta kiemelt hangsúlyt fektet a természetes élőhelyek megfelelő kezelésére és a természeti értékek bemutatására, amivel hozzájárul a természetvédelmi szemlélet megerősítéséhez.

A Mura folyó ártere 2007 óta területi védelem alatt álló tájvédelmi körzet, emellett Natura 2000 terület, illetve része a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumnak.

A megváltozott tájhasználat következtében az egykori legelőkön, kaszálókon, amelyeket még nem szántottak be, elindult a cserjésedés és az erdősülés folyamata, sőt özönnövények is nagy számban jelentek meg. Emiatt csökkent a táj mozaikossága, biodiverzitása, az egykor értékes élőhelyek jelentősen károsodtak, számolt be a projekt előzményeiről a BfNPI, hozzátéve: fő céljuk az extenzív legeltetés feltételeinek megteremtése volt, hogy ezzel is szolgálják a fennmaradt gyepterületek természetvédelmi kezelésének lehetőségét.

A hagyományos, úgynevezett rideg állattartás feltételeinek megteremtése és bemutatása nemcsak természetvédelmi, hanem idegenforgalmi szempontból is hiánypótló fejlesztés, hiszen egy 3,5 kilométer hosszú tanösvényen vehetik szemügyre a látogatók a szabadban legelő állatokat, s közben megismerhetik az ártéri élőhelyeket és a fás legelők egy részét.

Ezen túl Letenye külterületén, közvetlenül az árvízvédelmi töltés mellett a pályázatból megvásárolt földterületen gazdálkodási centrumot építettek, amely a legelő állatállomány téli elhelyezését, árvíz esetén mentesítését, illetve az állattartáshoz szükséges projektből beszerzett eszközök elhelyezését szolgálja.