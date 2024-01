A BorÉRT Borturisztikai Egyesület a Magyar Mezőgazdasági Múzeum együttműködésével szervezte meg a konferenciát, melyen a résztvevők hasznos információkat kaptak az ágazat jelenlegi hazai helyzetéről.

A találkozó utáni kerekasztal-beszélgetésben Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere bemutatta a zalakarosi „jó gyakorlatot” és a kapcsolódási pontokat a víz és a bor között.

- Önkormányzatunk egyik önként vállalt kötelezettsége a szőlő- és borkultúra ápolása, támogatása - fogalmazott Novák Ferenc. - A város 22 éve tagja a Zalai Borút Egyesületnek, sőt, ezt megelőzően az Orbán-napot is ünnepeltük. Szent Orbánnak, a szőlőhegyek védőszentjének a kultusza a településen kevéssé volt közismert. Viszont 1996-ban az Orbán-szobor felállításával ez megváltozott és a szőlőhegyi programokkal évente ismétlődő programmá vált. Ezt követte a szüreti felvonulás, majd 1998-ban megszerveztük az első bornapot, a következő évtől kezdve a város nedűjét is kiválasztottuk.

Hozzátette: ugyancsak kiemelkedő rendezvényük lett a fröccsfutás. Az előre meghatározott frissítőpontokon finom zalakarosi nedűből készített fröccsöt is lehet ilyenkor fogyasztani.

A borágazatban az elmúlt év igencsak viharosra sikeredett. A piac szereplői számos új kihívással, de új perspektívával is találkoztak. A fogyasztói szokások változásai mellett megoldandó feladat a környezettudatosság és a hulladékcsökkentés kérdése. A 2023–2027-es pénzügyi időszakban új európai uniós források nyíltak meg, és megkezdte működését a Magyar Bormarketing Ügynökség is. A 2024-es évben az ágazatnak meg kell határoznia azt is, hogyan teszi hatékonyabbá, gazdaságosabbá, innovatívabbá a működését. A konferencia célja, hogy az év elején a szereplők együtt vázoljanak fel egy biztató jövőképet. /Forrás: koccintas.hu/

- A hagyományok őrzése keretében közterületen helyeztünk el szőlőprést - folytatta a városvezető. - A kezdetektől szerepelünk a magyar bor napja alkalmából megrendezett Koccintás eseményen, amelynek hagyományosan az a célja, hogy a borfogyasztók felkeressék a borvidékeket és a bortermelőket. Ráadásul a koccintás értékes cselekedet, hiszen olyankor két ember egymásra mosolyog. Utcákat neveztünk el a borról: Szent Orbán út, Bor utca, Rizling utca, Szőlő utca, Hegyalja, Zalagyöngye és Tónai utca. Két nagyszerű dolog: a víz és a bor, az élet jelképe. Az is szimbolikus, hogy miképpen változott településünk életében a két folyadék szerepe, jelentősége. Régi címerünk utalt a szőlőre, a jelen ábrázolásain pedig a víz dominál. A Zalakarosi Fürdő 50 éves, vagyis a gyógyvíz, ami többletlehetőséget biztosított településünk számára. De másoknak is - mégpedig két magyarországnyi embernek felüdülést és gyógyulást jelent. Ez a sok ember pedig - a gyerekek kivételével - majd mind megkóstolta a karosi és környékbeli nedűket. Arról nem is beszélve, hogy a fürdő fogantatásakor is jelen volt a karosi bor a legendák szerint, és segített meghozni a helyes döntést.

Zalakaros a 2023-as évre vonatkozóan a Zalai borvidék Legkedveltebb Borvidéki Települése címet nyerte el a konferencián.