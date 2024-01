Elsőként Mórocz József a Lenti környékbeli állami utak fejlesztéséről tájékoztatott. Elmondta, hogy a TOP és a Magyar falu program keretében történtek útfelújítások a térségben, például Kerkabarabáson, Iklódbördőcén, míg a Lenti bevezető szakaszon három híd megújítását is elvégezték közel másfél milliárd forint értékben. A 75. számú főút Lenti átkelési részének további felújítása is napirenden van, illetve két híd átépítésére is szükség lenne.

Nemrég beszámoltunk arról, hogy Lenti és a mumori városrész között két hídon a teherbírás rövidtávú biztosítása érdekében forgalomszűkítést vezettek be. Fokozottan felügyelt állapotban is legfeljebb 2 évig tartható biztonságosan üzemben a két híd, ezt követően a tervezett elbontás-átépítés, ennek elmaradása esetén lezárás szükséges. A két műtárgy és az útburkolat felújítása több mint 4,5 milliárd fejlesztési forrást igényel. A felújítás eddig elért eredményei is akkor tudnak teljes értékűen hasznosulni, ha a még felújításra váró további két műtárgyat is átépítik, valamint az útépítési és felújítási munkálatok megvalósulnak. Ezzel a város és a szomszédos ipari létesítmények közlekedési kockázatai egyaránt megszűnnének.

Mórocz József továbbá közölte, hogy Kerkabarabás térségében folytatják az útfelújítást, emellett Lentiszombathely és Iklódbördőce, Csömödér és Kissziget között, valamint a Lenti-Borsfa összekötő egyes részein lesznek munkálatok.

Nagy Bálint arról szólt, hogy a közút- és hálózatfejlesztés nemzetgazdasági feladat, és a vidék Magyarországa szempontjából is kifejezetten fontos. A kormány konkrét célkitűzéseket tett ennek érdekében. Egyik ilyen, hogy minden településről legyen elérhető 30 percen belül a legközelebbi gyorsforgalmi úthálózat, vagy több olyan autópálya, gyorsforgalmi szakasz épüljön, melyeken elérhető az országhatár. Ma már kilenc ilyen van, és 2010 és 2023 között 6736 kilométer fő- és mellékút újult meg, 2 ezer kilométernyi új szakasz épült, valamint 80 csomópont és 15 híd újult vagy épült meg. Jelezte, hogy a útfejlesztés mindig újabb kihívásokat ad, a 75. számú út további fejlesztése pedig fontos feladat.

Dr. Pál Attila azt emelte ki, hogy a zalai településeken is nagy feladat az úthálózat állapotának javítása. A TOP-ból vagy a faluprogramból a kisebb települések a közintézményeiket jórészt felújították, élhetők a falvak, viszont a városban található munkahelyek, szolgáltatások eléréséhez elengedhetetlen az utak jó állapota. A 75-ös út olyan fő közlekedési szakasz, mely a vármegyét középen szeli át, rendkívül nagy teherforgalmat bonyolít le. A közgyűlés elnöke – mint monda – bízik benne, hogy a magyar költségvetésben helye van ezen út fejlesztésének, javításának, mert a forgalom megköveteli a minőségi helyreállítást.