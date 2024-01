Tőlünk, emberektől sosem volt idegen, hogy a természetből vegyünk példákat vagy példaképeket. Már az őskorban különös tisztelet övezett egyes állatokat erejükért, ügyességükért, bátorságukért, majd ugyanez okból megjelentek zászlókon, jelvényeken, címereken, pajzsokon, de pénzérméken is. Az egyik leggyakrabban használt heraldikai jelképünk a mai napig a sas, ami már a rómaiak korában a hatalom jelképévé vált, majd a történelem során több nemzet is átvette. Még nekünk, magyaroknak is van hozzá kapcsolódási pontunk. Az iránta való tisztelet nem véletlen, aki valaha látott már reptében sasmadarat, azt bizonyára lenyűgözte mérete, eleganciája, fenségessége. Csúcsragadozó, ugyanakkor sérülékeny is, s volt időszak, amikor a kihalás réme fenyegette.