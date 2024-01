Népszerűek a zalaegerszegi Korona Szalon programjai 59 perce

Az igényes, exkluzív szórakoztatás a fő szempont

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ többi intézményegységéhez hasonlóan a Korona Szalon első féléves kínálatát is ismertették a héten. Ahogy fogalmaztak, a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. fontosnak tartja, hogy a kültéri, fesztiválhangulatú programok mellett a minőségi kultúrával is találkozzanak az egerszegiek. Az évet a Laposa Julcsi & the Band lemezbemutató koncertjével indították pénteken este.

Mozsár Eszter Mozsár Eszter

A Korona Szalonban tartott sajtótájékoztatón Kelemen Attila, Flaisz Gergő és Tóth László, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem intézményegység-vezetője. Fotó: Pezzetta Umberto

Az elmúlt időszak azt mutatja, hogy sikerült pozicionálni a száz főt befogadó, igényesen kialakított intézményt, a csonka év ellenére rekordszámú látogató kereste fel a Kazinczy téri épületet tavaly. Ezekkel a gondolatokkal kezdte a sajtótájékoztatót Flaisz Gergő igazgató. - Idén két koncertsorozatot, egy könnyűzeneit és egy komolyzeneit valósítunk meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A szalon ideális helyszíne az intimebb hangulatú kamarai esteknek, összművészeti programoknak – kezdte Kelemen Attila intézményegység-vezető, a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője. - A sorozat február 10-én Érdi Tamás zongoraművész koncertjével kezdődik, április 6-án az Anima Musicae Kamarazenekarral folytatódik. Érkezik még Szokolay Ádám, a Tritonus Guitar Trio és a DuoRedWhite. Kiemelt szempontunk, hogy fiatal művészeknek is lehetőséget biztosítsunk a vidéki fellépésekre, illetve rangos művészek népszerűsítsék a komolyzenét. A Korona Szalon könnyűzenei sorozatában többek között a boogie woogie, a blues vagy épp a loop műfajában lépnek fel még a városban nem látott formációk. Február 2-án a Dániel Balázs Trio, március 20-án az InFusionTrio, míg május 4-én a Grunting Pigs koncertezik. Nőnapra ugyancsak izgalmas, pezsgős zenés produkcióval készülnek. S ahogy arról már írtunk, a háromnapos Cziffra György Fesztivál mesterkurzusainak helyszíne lesz az intézmény.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!