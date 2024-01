A Zalai Hírlap 1987. január 12-ei riportjából idézünk: „A huzamosabb ideje tartó hóesés megnehezíti a közlekedést szerte az országban. Legtöbb helyen 20-25 centiméter volt vasárnap délelőtt a hóréteg vastagsága, ám az erősödő szél miatt néhol már fél méter magas torlaszok is keletkeztek, s a 8-10 fokos hideg a sószórás hatásosságát csökkentette. A MÁV információja szerint sok helyen a váltók befagynak s csak nagy erőfeszítések árán lehet a vonatközlekedést fenntartani. Emiatt a tehervonatok egy részét nem is indították el, s várhatóan a mérsékelten kihasznált személyvonatok közül is többet időlegesen kivonnak a forgalomból. A közlekedő személyvonatok többsége is két-három órás késéssel érkezik az állomásokra. (…) Úgy látszik, amit az időjárás az elmúlt év végén elmulasztott, azt most egyszerre kívánja bepótolni. Ha ugyanis némi késéssel, ám most már Zalába is megérkezett a hamisítatlan tél. Szombaton még csak békésen hulldogáltak a fehér pelyhek, vasárnap azonban már erős szél vágta az utcára kimerészkedő járókelők arcába a hideg havat. (…) Késő esti helyzetkép: a sűrű hóesés és erős szélfúvás miatt egyre nehezebben lehetett biztosítani a közlekedést a megyeszékhely környékén. Több út járhatatlan volt, így a Zalaegerszeg-Nova, valamint a Zalaegerszeg-Pórszombat közötti út, a ságodi bekötőút, a Zalaszabar-Kilimán összekötőút és a Kustánszeg, Milejszeg, Pálfiszeg, Hottó megközelítését biztosító bekötőutak.”

Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk fotókat erről a télről.