Erről is beszélt Knezsik István, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) elnöke évértékelőjében. Előrebocsátotta: az ellátási láncból eredő kihívások miatt meghosszabbodott szállítási idő az év első felében továbbra is problémát jelentett, ám a harmadik negyedévre nagyrészt sikerült megoldani ezeket a nehézségeket.

– Szintén jelentős kihívást okozott a magas infláció, ami természetesen az új autók áraiban is visszaköszönt, ettől függetlenül, illetve a negatív kamatkörnyezet ellenére is aránylag jól teljesített a magyar autópiac – szögezte le Knezsik István. – Az energiaárak és kamatok jelentős növekedése miatt sokan halasztották el tavaly az autóvásárlást, ami természetes ebben a bizonytalan időszakban, ugyanakkor kétséges, hogy hosszú távon megéri-e a kivárás a folyamosan növekvő listaárak mellett. Összességében elmondhatjuk, hogy a 2023-as év a várakozásoknak megfelelően alakult, bizonyos szempontból túl is teljesítve azokat.

Tavaly némileg csökkent az eladott új személyautók száma az előző évhez képest, de más kategóriákban bővülés tapasztalható

Fotó: Mercedes

Az elnök szólt arról is, a 2023-as év minimális visszaesést hozott a személygépjármű-piacon, ugyanakkor a kishaszonjármű szegmens jelentős növekedést mutat, majdnem ötödével több – egészen pontosan 20 ezer 749 – került forgalomba e kategória modelljeiből, mint az előző esztendőben. Ugyancsak bővült a nagyhaszonjárművek és a buszok piaca is.

Az elektromos autók száma negyedével nőtt 2022-höz képest, s az egész piacot tekintve 11 százalékos arányt képviselnek a tisztán elektromos hajtású, illetve a tölthető hibrid modellek, ami európai összevetésben aránylag alacsony eredmény, de a közép-kelet-európai régiót tekintve ideális adatnak tekinthető, tette hozzá Knezsik István.

Idehaza megfordítanák a trendet, s az a cél: egy-egy évben új autóból legyen több, s ne a behozott használt modellekből

Fotó: vezess.hu

Bővült a motorkerékpár-piac is tavaly, ebben a kategóriában negyedével több járművet helyeztek forgalomba (6549-et), mint egy évvel korábban. A használt autókat vizsgálva ugyanakkor visszaesés tapasztalható, s ez nagyobb mértékű, mint az új modellek esetében. Ennek oka elsősorban a gazdasági helyzet és a forint-euró árfolyam jelentős emelkedése, elemezte a jelenséget az MGE első embere.

– A személyautók terén 16,2 százalékos csökkenést látunk az adatokban, a kishaszonjárművek esetében ennél kissé magasabb, 19,3 százalékos a visszaesés a magyar piacon. Régóta tartó trend az országban, hogy a behozott használt modellek száma meghaladja az új autókét, részben emiatt van, hogy az autópark átlagéletkora folyamatosan nő. Fontos kihívás ennek a trendnek a megfordítása – fogalmazott Knezsik István.