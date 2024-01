Gerencsér József, nyugállományú törzszászlós, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének titkára, a Nagykanizsai Hadigondozottak Klubjának elnöke köszöntötte a megjelenteket az emlékhelynél.

Gerencsér József az esemény kapcsán elmondta, hogy a 81 évvel ezelőtti esemény emléke élénken él emlékezetükben, hiszen a jelenlegi tagok közül 30-an elvesztették hozzátartozójukat a második világháborúban. Személyes vonatkozás részéről, hogy édesapja 1943. január 13-án a doni harcokban megsebesült, majd áprilisban hadifogságban hunyt el.

Az esemény szervezőinek képviselői közösen helyezték el koszorúikat a kopjafánál

Fotó: Korosa Titanilla

Ünnepi gondolatokat Balogh László, Nagykanizsa polgármestere fogalmazott meg. Felidézte, hogy 1943. január 12-én kezdődött a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek következtében a 250 ezer fős 2. magyar hadsereg kötelékébe tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 130 ezren estek el, sebesültek meg vagy estek fogságba. A polgármester úgy fogalmazott, hogy kötelességünk, hogy visszagondoljunk azokra az időkre és arra az áldozatra, becsületre, tisztességre, hűségre, hősiességre, amit a Donnál harcolók tanúsítottak. De gondolunk ilyenkor arra a fájdalomra is, hogy nem mindenki érkezett onnan haza. Arra is utalt továbbá, hogy a magyar emlékezetpolitikában már talán helyére kerül a doni katasztrófa is. Nem árt – tette hozzá - ha még inkább mondjuk, meséljük az utódoknak, akiknek ez már távoli esemény, de az emlékezés át tudja menekíteni a múltat s tanulságait a jövőbe.